Čeferin noče samodržcev

Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin ni samovšečen samodržec, ki bi se v slogu afriških predsednikov za desetletja zasidral na položaju in ga ne bi hotel zapustiti. Tako se je včeraj v švicarskem Nyonu sestal izvršni odbor Uefe in na pobudo predsednika, torej Čeferina, soglasno potrdil nekaj njegovih predlaganih reform. Za nekdanjega predsednika Nogometne zveze Slovenije je bil v ospredju predlog, ki bi predsedniku Uefe in članom izvršnega odbora delovanje omejil na največ tri štiriletne mandate. »Pred izvolitvijo sem obljubil nekatere reforme v samem delu Evropske nogometne zveze. Med njimi je predlog, da so lahko predsednik ter člani izvršnega odbora na svojih položajih največ tri mandate. To je izvršni odbor zdaj soglasno podprl. Veseli me, da je izvršni organ tako storil, za te reforme osebno menim, da so ključne pri delovanju Uefe,« je navrgel Aleksander Čeferin, od konca septembra naslednik skorumpiranega Michela Platinija na čelu evropske zveze. »Prepričan sem, da bodo tudi naše članice podprle te predloge delovanja Evropske nogometne zveze, z njimi namreč poskušamo ustvariti še močnejšo Uefo in njeno bolj transparentno delovanje v dobro evropskega nogometa,« je svojo reformatorsko držo še potrdil Čeferin. Predlagane reforme izvršnega odbora mora zdaj potrditi še kongres Uefe, ta pa bo 5. aprila v Helsinkih. Dan pred tem bo prav tako v finski metropoli spet zasedal izvršni odbor vrhovne nogometne organizacije stare celine. Uefa pa bo danes objavila tudi imena kandidatov za izvršni odbor, osmerici se namreč izteka štiriletni mandat.

