Čeferin korak bliže sanjski službi

Krovna svetovna nogometna zveza je pozno popoldne sporočila, da so vsi trije kandidati, Čeferin, Van Praag in Villar, uspešno prestali »test primernosti« oziroma po angleško »eligibility check Fife«.

Kandidati za predsedniško funkcije prvega med enakimi med nogometnimi zvezami na stari celini so podvrženi testu integritete, ker predsednik Uefe samodejno z izvolitvijo na to funkcijo postane tudi podpredsednik krovne svetovne nogometne organizacije s sedežem v Zürichu. Uefa ima prav tako sedež v Švici v Nyonu.

Petinpetdeset članic nacionalnih zvez bo 14. septembra na kongresu v Atenah izbiralo novega prvega moža. Položaj predsednika krovne nogometne organizacije na stari celini se je izpraznil po odhodu suspendiranega Francoza Michela Platinija.

Prvi mož Nogometne zveze Slovenije (NZS), 48-letni odvetnik iz Grosupljega, ima zelo dobre možnosti, da bo na tajnem glasovanju zasedel vpliven položaj na vrhu organizacije, pod katere okriljem je, denimo, zelo donosna in gledana nogometna liga prvakov.

Za predsednika združenja evropskih nogometnih zvez, ene izmed šestih celinskih konfederacij svetovnega nogometa, se potegujeta tudi Španec Villar in Nizozemec Michael van Praag. Oba sta že dlje časa navzoča v Uefi kot predsednika matičnih nacionalnih zvez španske in nizozemske ter tudi kot podpredsednika organizacije, ki letno ustvari približno za več kot dve milijardi evrov prihodkov. Villar vse od izrečenega suspenza Platiniju začasno, torej do izvolitve novega predsednika s polnimi pooblastili, opravlja naloge predsedujočega Uefe.

V korist Čeferina je tudi črni madež v Špančevem življenjepisu. Novembra lani ga je etična komisija Mednarodne nogometne zveze opozorila, ker ni sodeloval v preiskavi izbora organizatorja svetovnega prvenstva 2018, in mu naložila 25.000 švicarskih frankov denarne kazni. Slednje dejstvo sicer ni bilo ovira za Fifo, da je tudi Špancu izdala pozitivno mnenje.

Prav Čeferinu sicer poznavalci dogajanj v zakulisju evropskega nogometa pripisujejo največ možnosti za izvolitev na položaj predsednika zveze. Za gladko izvolitev že v prvem krogu bo potreboval 28 glasov nogometnih zvez. Že zdaj si slovenski kandidat v skladu z javno izrečeno podporo lahko obeta podporo vsaj 20 članic, med njimi tudi treh velikih Nemčije, Francije in Rusije. Podpirajo ga tudi Irska, skandinavska četverica z Estonijo, vse regionalne zveze, Madžarska, Italija, Ciper in Turčija. Seveda pa izrečena podpora ni zanesljiva, kajti glasovanje je tajno.

Prav podpora vplivne Nemčije bi lahko bila odločilna. Predsedstvo nemške nogometne zveze (DFB) se je na petkovi seji v Frankfurtu odločilo v prid slovenskega pravnika, potem ko so opravili osebne pogovore z vsemi tremi kandidati. Prav Čeferin, ki zagovarja tesnejše stike med nacionalnimi zvezami in klubi ter gradnjo dialoga, je po mnenju nemške zveze jamstvo za nadaljevanje dela ter stabilnost v vodstvu Uefe. Kot pomembno prednost Čeferinovega programa so izpostavili še njegovo odločenost v boju proti manipulacijam v športu in kakršni koli korupciji.

Nemška zveza je o svoji odločitvi, koga bo podprla, obvestila Uefo in vse tri predsedniške kandidate.