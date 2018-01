»Če bi imeli atomsko bombo, se sodniki ne bi za*ebavali«

LJUBLJANA – Slovenski rokometaši so na evropskem prvenstvu po porazu proti Makedoniji sinoči proti Nemčiji remizirali (25 : 25), a prva točka ni zadovoljila nikogar. Razplet tekme so ponovno krojili sodniki, odzivi na twitterju med Slovenci pa so segali od tega, da pač sinoči ni zmagal šport, do tega, da bi morali naši fantje preprosto zapustiti prvenstvo.

Glede na odnos, ki ga ima EHF do SLO rokometne reprezentance, si Gorenje kot generalni sponzor tega cirkusa ne bo naredilo reklame, prej nasprotno. — Matej Lahovnik (@LahovnikMatej) January 15, 2018

»Ali je nemški igralec vkrogu 11 sekund pred koncem tekme? Ok, sedaj razumem, zakaj sta si sodnika ponovno ogledala le zadnjih deset sekund,« je zapisal reprezentant Jure Dolenec.

Is there a german player in the circle 11 sec until the end of the game??

Ok I understand the referees watched again just last 10 seconds

@EHFEURO #scandal pic.twitter.com/p0ymAGZhHx — Jure Dolenec (@JDolenec11) January 15, 2018



EHF danes o slovenski pritožbi po remiju z Nemčijo Slovenska moška rokometna reprezentanca se je v ponedeljek po tekmi pritožila na razplet tekme. Odločitev bo Evropska rokometna zveza (EHF) sprejela danes.

Šest sekund pred koncem dvoboja je Slovenija po golu Blaža Janca povedla s 25 : 24. Litovski sodniški par Gatelis-Mazeika je nato po izteku igralnega časa po protestu nemške klopi uveljavil novo rokometno pravilo in po ogledu videoposnetka, dosodil sedemmetrovko za Nemčijo, ki jo je izkoristil Tobias Reichmann in izenačil izid. Vprašanje, ki ga bo morala rešiti EHF, je, ali je bila dosojena sedemmetrovka pravilna.

Če bi imeli atomsko bombo, se sodniki pač ne bi takole zajebavali iz naših fantov. #rokomet #Volleyball #Slovenia — Dejan Steinbuch (@steinbuch) January 15, 2018

Iz Madrida se je oglasil tudi Luka Dončić, povedal je vse.

SRAMOTA... — Luka Doncic (@luka7doncic) January 15, 2018

»Žal danes ni zmagal šport«

Fantje in strokovno vodstvo @rzs_si iskrene čestitke za borbenost in požrtvovalno igro. Borili ste se do zadnje kaplje znoja, žal pa danes ni zmagal šport. Glave gor in novim zmagam naproti, #Slovenija vam stoji ob strani. #mislovenci #rokomet https://t.co/kDd0M0SGpQ — dr. Miro Cerar (@MiroCerar) January 15, 2018

Naši bi mogl vstat pa it domov. Pokažeš nespoštovanje do organizacije, tako kot to počnejo sodniki do športa #rokomet — Miha Rekar (@mr_foto) January 15, 2018

Ampak... Prikazali so igro vredno medalje. Prespat in po njo. #rokomet — Aleksander Tušek (@aleksandertusek) January 15, 2018

»Če bi bil jaz Nemec ...«

Ok, načeloma sem vedno za to, da se spoštuje odločitve sodnikov, ampak to je pa res kar nekaj!? Mislim potem je res brez veze! #rokomet — tetapoli (@tetapoli) January 15, 2018

Če bi jaz bil tisti Nemec na penalu, bi ga mimo vrgel. Fairplay je fairplay. #rokomet — Aleksander Tušek (@aleksandertusek) January 15, 2018

Na facebooku pa se je pojavila skupina Zahtevamo, da Slovenija protestno zapusti EP v rokometu 2018!