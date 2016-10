Branko bi nogometašu rad daroval ledvico: Ni pomemben denar, ampak človečnost

Novica o nekdanjem hrvaškem nogometnem reprezentantu Ivanu Klasniću (36), ki potrebuje presaditev ledvice, se je razširila po vseh kotičkih območja bivše Jugoslavije. Potem ko so ugotovili, da mu družinski člani ne morejo več pomagati , je športniku svojo ledvico ponudil Srb, 58-letni Branko Petković.

Po poročanju srbskih medijev je možakarja iz Krupnja novica o nesrečnem nogometašu pretresla, tako da se je odločil, da mu pomaga. »Star sem 58 let in rad bi dal ledvico Hrvatu Ivanu Klasniću, če bodo pregledi pokazali, da je to mogoče. Vem, kdo je Klasnić, vem, da je igral v Nemčiji in Angliji, da je bil hrvaški reprezentant. Zame ni pomembno, ali je Hrvat, Srb, musliman, Turek … Glavno je, da je človek, najpomembnejša je humanost. Hrvati so nam povzročili veliko hudega, ampak to zdaj ni pomembno,« je povedal Branko Petković, ki trdi, da ga denar ne zanima, ampak je zanj najpomembnejša človečnost.

Ta ljubitelj nogometa v Nemčijo sicer še ne more odpotovati, ker nima potnega lista, a nogometaš ga bo gotovo zlahka našel ter navezal stik z njim, če bo to treba.

Klasnić je preživel že dve presaditvi ledvice: mamino je njegovo telo takoj zavrnilo, z očetovo je živel zadnjih nekaj let, zdaj pa v Hamburgu trikrat na teden hodi na dializo.