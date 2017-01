Bombastična novica iz ZDA: Peter Prevc s Cristianom Ronaldom!

LJUBLJANA – Potem ko je bil naš smučarski skakalec po številnih in izjemnih uspehih razglašen za športnika marca 2016, se zdaj poteguje še za naslov športnika leta po izboru Ameriške športne akademije, sporoča Smučarska zveza Slovenije (SZS).

Po celoletnem glasovanju se je Peter Prevc tako znašel v družbi športnikov, kot so sprinter Usain Bolt, košarkarja Stephen Curry in LeBron James, golfist Rory McIlroy, tenisač Andy Murray, plavalec Michael Phelps in nogometaš Cristiano Ronaldo. Vsega skupaj za nagrado kandidira po 14 predstavnikov in predstavnic najrazličnejših športov.

Akademija, neodvisna akreditirana športna univerza s programi za izobraževanje, raziskave in storitve, nagrado vsako leto podeli tistemu, ki je pomembno prispeval k športu, tokrat pa se je med svetovno znanimi imeni znašel tudi Slovenec. Glasovanje za javnost bo potekalo do konca petka, 13. januarja, na spletni strani www.ussa.edu.

Ob tem so pri SZS sporočili še: »Velja omeniti tudi to, da je ob objavi povezave za glasovanje za Petra na družbenih omrežjih spletna stran akademije zaradi morebitne preobremenjenosti postala nedostopna.«

Prepričani smo, da bomo, ko bo stran spet aktivna, za svojega šampiona glasovali vsi Slovenci.