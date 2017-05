Bojan ne bo več bedak

Na Otočcu, na mednarodnem odprtem prvenstvu Slovenije v namiznem tenisu, se je zbralo precej namiznoteniških igralcev. Bojana Tokića, našega najboljšega, ni bilo med njimi. Turnir svetovne serije se je zanj končal nekaj stopnic nižje na kakovostni lestvici.



Pred časom je bilo sicer videti, da bo na Dolenjsko prišlo precej zvezdnikov tega športa, a so nastop v zadnjem trenutku odpovedali najboljši evropski igralec, Nemec Dimitrij Ovčarov, Avstrijec Stefan Fegerl in tudi najboljši Slovenec Bojan Tokić, ki na turnirjih v Sloveniji ne bo več igral. »Ne bom več delal bedaka iz sebe. Na turnirjih doma me je v zadnjem času premagal vsak, ki je imel pet minut časa.«



Saj ni nič nenavadnega, da imajo slovenski športniki tako slabo mnenje o sebi.

