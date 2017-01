Bivši menedžer o Michaelu Schumacherju

V treh letih po nesreči legendarnega Michaela Schumacherja je bilo mnogo ugibanj in govoric o njegovem zdravstvenem stanju, njegova družina in prijatelji pa so želeli čim bolj zaščititi njegovo zasebnost.

Pred kratkim se je v javnosti sicer pojavila novica, da je družinski prijatelj prodajal slike bolnega športnika za milijon dolarjev, vendar teh nikoli niso objavili. Zdaj pa se je oglasil Michaelov bivši menedžer Willi Weber, ki trdi, da družina nekaj prikriva. »Že nekaj časa trdim, da nam Schumacherjeva družina ni povedala resnice,« je povedal za nemško revijo Bunte. »Vendar mojih nasvetov že dolgo ne poslušajo več. Ko sem sam doma in zazvoni telefon pogosto pomislim, da me kliče Michael in me vpraša: 'Willi, kako si?' Upanje umre zadnje,« je razočarano izjavil.