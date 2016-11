Bivša smučarka dobila visok politični položaj

Janica Kostelić. (Na fotografiji s Tino Maze in z Anjo Pärson). Foto: Reuters

ZAGREB – Hrvaška vlada je na zaprtem delu današnje seje imenovala znano hrvaško smučarko Janico Kostelić za državno sekretarko v osrednjem državnem uradu za šport. Gre za nov vladni urad, Kostelićeva pa bo na položaj prišla s položaja pomočnice ministra za znanost, izobraževanje in šport.

Vlada premierja Andreja Plenkovića se je kot prva hrvaška vlada odločila urejati vprašanja športa s posebnim državnim uradom, potem ko so si številne hrvaške športne zveze, klubi in športniki več let prizadevali, da bi šport dobil posebno ministrstvo ali samostojen vladni urad.

Najuspešnejšo hrvaško športnico vseh časov, 34-letno Kostelićevo, ki ima štiri zlate in dve srebrni kolajni z zimskih olimpijskih iger, je na položaj državne sekretarke predlagala največja vladna stranka HDZ. Kot so napovedali, bo prednostna naloga novega urada oblikovanje dolgoročne strategije razvoja hrvaškega športa. Med drugim bodo znova določili položaj profesionalnih in amaterskih športnih klubov, zagotovili primernejše pogoje vrhunskim športnikom ter izvajali ukrepe za boj proti nasilju na športnih prireditvah.

Nameravajo izvajati tudi bolj učinkoviti nadzor nad finančnimi posli športnih zvez in klubov.