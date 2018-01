Begić nazaj za zeleno-bele

LJUBLJANA – V Petrolu Olimpiji so že prejšnji teden ob predstavitvi novega stratega Zorana Martića napovedali, da se bo v Ljubljano vrnil center Mirza Begić. Uradno so selitev iz Irana dokončali danes, ko je 32-letni center Mirza Begić spet postal član kluba, pogodbo je sklenil do konca sezone 2019/20.

Za zeleno-bele je nastopal že v sezonah 2002/03, 2007/08, 2008/09 in kratek čas v 2014/15. Vodstvo Petrola Olimpije je v teh dneh uspešno pridobilo vso potrebno dokumentacijo za registracijo igralca v tekmovanjih. V tej sezoni je igral v Iranu, kjer je do novega leta nastopal za Petrochimi Bandar Imam Harbour. Eden od razlogov za vrnitev je bilo, kot so sporočili iz ljubljanskega kluba, tudi domotožje, saj Begić sicer živi v Ljubljani in ima tu tudi družino.

Begić je v pretekli sezoni nastopal za zagrebško Cedevito, prej pa je igral še za Real Madrid, Olympiacos, Bilbao, Laboral Kutxa Vitoria in Žalgiris.

Košarkarsko pot je začel v rodni Bosni in Hercegovini pri Slobodi Diti iz Tuzle. Pred začetkom sezone 2002/03 je kot izjemen talent prestopil v Olimpijo, kjer je igral za mladinske selekcije in kmalu tudi prejel slovensko državljanstvo.

Mirza Begić je redno nastopal tudi za slovenske državne reprezentance. Bil je član slovenskih reprezentanc v kategoriji U18 in U20. Za slovensko člansko reprezentanco je nastopil na dveh Eurobasketih in sicer leta 2011 v Litvi in na domačem EP 2013 v Sloveniji.