Andrea Massi priznal: Pričakujem, da bom februarja dobil odpoved

LJUBLJANA – Andrea Massi, vodja ekipe Team to aMaze, trener Tine Maze in tudi strokovni sodelavec slovenske smučarske zveze Slovenije (SZS), je v izjavi za javnost zapisal, da februarja pričakuje odpoved pogodbe o sodelovanju s strani SZS.

Massi je v izjavi, ki jo je posredoval njegov odvetnik Damijan Terpin, zapisal, da ga je SZS na sestanku 25. januarja obvestila, »da se namerava poslužiti pravice, da v mesecu februarju odpove pogodbo o sodelovanju, ki je bila sklenjena pred začetkom lanske tekmovalne sezone. Pisno so mi ta namen potrdili včeraj in pričakovati je torej, da bodo odpoved formalizirali v februarskem odpovednem roku.«

Dodal je še, da mu je Iztok Klančnik sporočil sklep strokovnega sveta SZS, »da do izteka pogodbe delo Andree Massija na terenu ni več potrebno« in ga pozval, naj vrne kreditno kartico, kar je Massi tudi storil. Prav tako ga je opozoril, da »tvojih stroškov morebitnih potovanj na prizorišča smučarskih tekmovanj SZS ne bo več krila,« je zapisal Massi.

Trener najboljše slovenske smučarke je dodal, da ga je pred začetkom lanske sezone v Gorico prišel povabit predsednik SZS Enzo Smrekar, skupaj s takratnim direktorjem Jurijem Žurejem, da slovenskim tekmovalcem in tekmovalkam ponudi svoje znanje in izkušnje. Z Žurejem sta sklenila pogodbo, ki je predvidevala štiriletni ciklus želene rasti slovenskega tekmovalnega smučanja, ki se je ob odsotnosti Tine Maze moralo pobrati iz dolge serije nezadovoljivih rezultatov.

»Z večino trenerjev in vsemi tekmovalci, ki so delali z menoj, smo gojili obojestransko spoštovanje. S trenerji, ki so to želeli in njihovimi tekmovalci pa sem z veseljem in iskrenim zadoščenjem delil svoje izkušnje in svoje najboljše znanje, ki sem ga pridobil v vseh teh letih, ko smo se s Tino Maze, kljub skromnim sredstvom, povzpeli na vse vrhove svetovnega smučanja. Vsi tekmovalci in trenerji, ki so te izkušnje in znanje znali pravilno uporabiti in izkoristiti, so že dosegli lepe rezultate. Pri tem mi je v zadovoljstvo, da je pri njih prišlo predvsem do spremembe mentalitete in pristopa do tekmovanja,« je med drugim zapisal Massi.

»Da ne bi preveč bremenil tekmovalnih programov, sem se pri sklepanju pogodbe s SZS odločil za skromnejši honorar, kot je pripadal glavnemu trenerju ženske ekipe v rekordni sezoni Tine Maze, ki pa sem ga zato lahko kompenziral z možnostjo ohranjanja privatnih sponzorjev ekipe Team to a Maze, ki sem jim omogočil določeno vidljivost v medijih. To pa je bil razlog, da so pri nekaterih na SZS nastala nezadržna ljubosumja in zavisti, tako da sta me direktor SZS Jožko Križan in Iztok Klančnik že konec lanske sezone izločila iz sodelovanja z žensko linijo, sedaj pa sta se odločila za dokončno prekinitev mojega sodelovanja s SZS in dala navodilo, da že takoj preneham s svojim delom prav sedaj, pred svetovnim prvenstvom, ki bo februarja v St. Moritzu, čeprav odpoved pogodbe učinkuje šele s koncem letošnje tekmovalne sezone. To bo seveda povzročilo prekinitev kontinuitete zlasti pri komunikaciji s tekmovalci in kontinuiranem ustvarjalnem delu z njimi in to me najbolj skrbi,« je dejal Massi.

Zaradi utemeljene bojazni in skrbi tudi ni upošteval navodila Klančnika, naj prejšnji ponedeljek, ko je bila v Kitzbühlu prvič tekma evropskega pokala, zapusti tekmovalno prizorišče in pride v Ljubljano na sestanek, saj ni želel zapustiti tekmovalcev, je še zapisal Massi in dodal, da je to le eden od primerov neodgovornega ravnanja nekaterih vodilnih na SZS, ki v njej pokrivajo najpomembnejše položaje, očitno, ne da bi vedeli, kaj se na terenu dogaja s tekmovalci.

Poudaril je še, da bo takojšnja prepoved nadaljevanja njegovega dela do izteka odpovedane pogodbe tudi povzročila prekinitev mikrocikla za svetovno prvenstvo. Izjavo pa je končal s poudarkom, da še vedno verjame v slovenske tekmovalke in tekmovalce in njihove sposobnosti. »Tako kot že 14 let bom v St. Moritzu, ki je Tini in meni prinesel toliko zadoščenj, na svetovnem prvenstvu še naprej navijal za slovensko trobojnico,« končuje Massi.