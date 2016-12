Okoli Tine Maze je vedno cirkus, takšen ali drugačen. Smučarska zveza Slovenije je včeraj na vrat na nos sklicala novinarsko konferenco, da bi dodatno pojasnila zadeve okoli komuniciranja med taboroma SZS in Mazejeve oziroma njene zahteve, da za poslovilni nastop na Zlati lisici 7. januarja v Mariboru zahteva 90.000 evrov. Stran SZS sta zastopala direktor Jožko Križan in pravna zastopnica Barbara Kürner Čad, sicer nekdanja direktorica smučarske zveze. »Z ekipo Tine Maze smo že v preteklosti imeli nesoglasja, a vedno so se našle rešitve in kompromisi. Res je, da smo tokrat prejeli poziv Tine Maze, a poslal ga je Andrea Massi, ne Mazejeva. Zato se Tini Maze v svojem imenu opravičujem. Programi alpskega smučanja se v tej sezoni izvajajo, podpisana so tudi pogodbena razmerja s sponzorji. Nastop Tine Maze je treba pogodbeno opredeliti. Za nastop na Zlati lisici torej potrebuje urejeno članstvo v matičnem klubu, status aktivne tekmovalke z licenco Mednarodne smučarske zveze in podpisano pogodbo s SZS. Reprezentančni dres vključuje pokrovitelje zveze, sedem jih je, to velja za vse člane reprezentance. Tekmovalci in tekmovalke lahko tržijo le čelado,« je začel direktor Jožko Križan. »Mnogi pravijo, zakaj tokrat ne bi naredili izjeme? A nočemo in ne smemo mimo pravil SZS. Tina Maze si zasluži velik sloves, a SZS mora delovati v okviru možnosti in pravil. Morda je bila javnost z naše strani o vsem obveščena prenagljeno, a bolje prej kot pozneje. Kajti Andrea Massi je izvajal pritiske na vodstvo, sodelavce in sponzorje smučarske zveze, treba jih je bilo zaščititi. SZS je podala predlog pogodbe, na kakšen način bi Tina izvedla tekmo v Mariboru,« je dejal Križan in dodal, da je rok za prijavo smučark na Zlato lisico 31. december, tekmovalke prijavlja Smučarska zveza Slovenije. Imen oseb, ki so bile pod Massijevim pritiskom, pa ni želel izdati. Sestanek obeh taborov naj bi bil že danes ali pa v ponedeljek, sestala bi se Barbara Kürner Čad in odvetnik Mazejeve Damijan Terpin. Kürner Čadova je še pikantno dodala: »Način komunikacije tabora Tine Maze je takšen, da se dogajajo spori.«



Tina Maze je sicer dopis Smučarske zveze Slovenije, ki je razkrival njeno finančno pogojevanje za udeležbo na poslovilni tekmi na Zlati lisici v Mariboru, kot eni najboljših smučark na svetu pošteno dvignil pritisk. Zatrdila je, da nikakor ni od SZS zahtevala 90.000 evrov za nastop v dresu slovenske smučarske reprezentance, na katerem so označeni tudi sponzorji. »Gre za zavajanje ljudi, meni se dela krivica. Še vedno se soočam z njo, saj mi ni vseeno, kaj si mislijo ljudje o meni. Absolutno je to velika škoda, predvsem mi je žal ljudi, ki morajo vse to gledati in poslušati. Znova se pojavljajo stvari, za katere smo mislili, da so se končale,« se je za RTV Slovenija odzvala Mazejeva. Njen odvetnik Damijan Terpin je dejal: »V sporočilu SZS je vrsta neresničnih trditev, ki črnijo ugled in dobro ime Mazejeve ter so uničili praznik, ki smo ga pripravili za slovo največje slovenske športnice in gotovo največje smučarke 7. januarja v Mariboru. Zakaj se je SZS odločila za ta korak, ne vem, neumno je, nedostojno in nesmiselno.« Nesporazum je torej nastal zaradi predloga nekdanjega vodje ekipe Team to aMaze Andree Massija, ki je direktorju SZS Jožku Križanu omenil, naj sponzorji prispevajo 15.000 evrov za poslovilni nastop Mazejeve, nikakor pa da ni šlo za 90.000 evrov. Mazejeva je torej pričakala opravičilo smučarske zveze, v njenem taboru razmišljajo celo o tožbi zaradi moralne in materialne škode.