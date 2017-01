Ameriški trener pomagal Mariborčanu v ZDA

Bili so časi, ko so naši pradedi odhajali v Združene države Amerike s trebuhom za kruhom. Amerika pa tudi danes ostaja dežela priložnosti, kamor je v zadnjih letih odšlo več mladih Slovenk in Slovencev, ki so obupali nad razmerami doma in so tam videli možnost za svoj razvoj in napredek.



Po boljši jutri poleti tja odhaja tudi 16-letni Mariborčan Žan Ul, dijak 3. letnika srednje medijske in grafične šole v Ljubljani. Zadnji letnik bo opravil v ZDA, potem pa iskal priložnost na eni od tamkajšnjih univerz. Pri vsem tem je imel tudi nekaj sreče, ki pa jo je treba izzvati. Žan, rad bi postal športni novinar, to zna.



Pošta prijatelju



Tudi za to se šola v Ljubljani, kjer je v znak počastitve leta športa s sošolci pripravil raziskavo o severnoameriški poklicni košarkarski ligi NBA. »Predvsem nas je zanimalo, ali je tekmovanje priljubljeno v Sloveniji, kako mi gledamo na to ligo in kdo jo spremlja. Saj veste – liga NBA je prava mašinerija. Američani obvladajo, kako delati šov,« pravi Žan, ki je s kolegi ugotovil, da je liga v Sloveniji priljubljena predvsem pri mladih. Še bolje pa bi bilo, če bi bili termini tekem prilagojeni slovenski uri. Ni jih ravno veliko, ki si navijejo budilko, da bi sredi noči vstali in spremljali tekme na drugi strani Atlantika.



Idejo so tudi predstavili. Celoten zapis, ki ga je pripravil prav Žan, je naš sogovornik poslal tudi svojemu prijatelju, ameriškemu trenerju Chrisu Thomasu, ki je med letoma 2013 in 2014 sodeloval s slovensko košarkarsko reprezentanco.



Pogovor po skypu



»Chrisa sem spoznal leta 2014, povezala pa naju je Dragana Jusupović, ki je skrbela za prostovoljce v Celju v času evropskega prvenstva. S Chrisom sem naredil tudi intervju. Bil je super sogovornik, mene pa je zanimalo vse o ligi NBA. Veliko ve, saj je delal tudi v ekipi Golden State, kjer je pri analizi meta pomagal tudi velikemu Stephu Curryju,« se Žan spominja uvodnega srečanja s Thomasom.

Z vlakom na tekme Slovenije Žan Ul se je že v osnovni šoli, obiskoval je OŠ Bojana Ilicha Maribor, navdušil nad športnim novinarstvom. Levji delež zaslug gre tedanji Žanovi učiteljici Aleksandri Godec. Od leta 2013 pozorno spremlja slovensko košarkarsko reprezentanco, na tekme pred evropskim prvenstvom (2013 v Sloveniji) pa je potoval kar z vlakom, spremljal pa ga je oče.

Z ameriškim strokovnjakom, ki zdaj deluje v Aziji, kjer v Maleziji vodi ekipo Westport Malaysia Dragons, je Žan ostal v stiku. »Rekel je, naj mu pošljem, če bom kaj napisal o košarki. Zato sem mu poslal tudi tole o ligi NBA. Pohvalil me je za pripravljeno, že prej pa je občudoval mojo zagnanost, da postanem dober športni novinar,« nadaljuje Žan. Presenečenje pa je sledilo. Na Žanov elektronski naslov je prišlo sporočilo z ene od srednjih šol v Clevelandu, kjer so želeli z njim opraviti pogovor prek skypa. Žan je seveda sprejel izziv.



Pojasnili so mu, da vsako leto v svoje vrste pripeljejo od 10 do 15 dijakov, ki jim ponudijo štipendijo in omogočijo nadaljnje šolanje. »Imam izvrstno priložnost, da pri njih končam 4. letnik, to bi mi precej olajšalo iskanje univerze, saj bi rad študiral kar v ZDA,« ne skriva svojih želja Ul, ki junija odhaja v Ameriko. »Chris je bil vesel te novice! Obljubil je, da mi bo še naprej pomagal. Tudi pri tem, da dobim akreditacijo za tekme kluba Cleveland Cavaliers!« doda Žan, ki je prepričan, da je prav Chris Thomas posredoval zapis o ligi NBA na šole in mu pomagal do uresničitve sanj.



Družina ga podpira



»To je velika odločitev in sprememba v mojem življenju. Star sem 16 let... Bistveno je, da me doma podpirajo, nobenih nasprotovanj ni bilo. V Sloveniji me bodo čakali starši in brata, ki bodo stiskali pesti, da mi uspe. Med počitnicami, med 15. decembrom in 15. januarjem, pridem domov in bomo spet skupaj,« razmišlja Žan, ki si v teh dneh pospešeno išče družino, ki ga bo sprejela v Clevelandu.



»To je še zadnja ovira, ki jo moramo rešiti. Ker še nisem polnoleten, potrebujem družino, ki bo bdela nad mano. Smo na dobri poti, da jo hitro najdemo,« je optimističen Žan. Pri iskanju mu pomagata združenje Slovenska matica in matica v Clevelandu, na katero se je obrnil z elektronsko pošto in pojasnili glede šolanja v ZDA. »V Clevelandu mi bo tudi lažje pri prilagajanju na okolje, saj v tem mestu živi ogromno Slovencev,« se veseli selitve.