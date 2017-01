Afera zaplenjene smuči: tako odgovarja štab Ilke Štuhec

V javnosti so se pojavile informacije o sporu med vodstvom ekipe Ilke Štuhec in zunanjim sodelavcem, ki je sodeloval pri razvoju smuči slovenske smučarke. Ker je bilo v nekaterih medijih objavljenih nekaj netočnosti, smo se odločili pisno posredovati svoje stališče in mnenje o celotni situaciji, s čimer upamo, da bomo privedli to zadevo do njenega medijskega konca in da se bomo lahko ponovno posvetili Ilkinemu smučanju.

Potrebno je poudariti, da gospod Flisko ni bil del tekmovalne ekipe Ilke Štuhec, temveč zunanji sodelavec za obdelavo in razvoj stranskega dela smuči.

Sodelovanje med Fliskom in ekipo Ilke Štuhec se je začelo leta 2015, do okrepljenega sodelovanja pa je prišlo v letu 2016. Po tem, ko je Ilka Štuhec pred letošnjo sezono za svojega opremljevalca smuči izbrala švicarsko družbo Stöckli, je Flisko samostojno predlagal sodelovanje z ekipo Ilke Štuhec brez plačila, kot edini pogoj za to pa je zahteval sestanek z opremljevalcem Stöcklijem – ta dogovor je bil tudi pisno dokumentiran. Ekipa Ilke Štuhec je Fliska povezala s predstavniki Stöcklija, s katerimi je bil dogovorjen sestanek, ki je bil tudi izveden v soboto, 7. januarja 2017, v Mariboru. Na sestanku je bilo rečeno, da naj bi se srečali naslednji dan, do česar ni prišlo. Pri Stöckliju smuči na podoben način obdelujejo že dlje časa in se zato niso odločili za sodelovanje.

Flisek je ob koncu tekem za Zlato lisico s strani ekipe Ilke Štuhec za obdelavo prejel štiri pare smuči, ki jih ni želel vrniti, dokler ne bi prejel plačila za patent. Ker s Stöcklijem ni dosegel dogovora, z ekipo Ilke Štuhec pa nikoli ni bilo govora o kakršnem koli plačilu oziroma odkupu patenta, ni ekipi preostalo drugega, kot da angažira odvetnika in preko pravnih sredstev pridobi nazaj svoje smuči, ki jih potrebuje za tekme – prva (čeprav tik pred zdajci odpovedana) je bila načrtovana že konec tedna.

Darja Črnko Flisku nikoli ni ponujala plačila 3.000 EUR kot plačilo za njegovo delo ali morebiten odkup patenta. Navedeni znesek mu je ponudila potem, ko ji ni želel vrniti smuči, v znak hvaležnosti, ker je bil pripravljen pomagati, torej nagrado. Da do dogovora med Fliskom in družbo Stöckli ni prišlo, ni stvar Ilke ali članov njene ekipe, temveč razgovora med Fliskom in predstavniki švicarskega proizvajalca smuči. To nikakor ne opravičuje odtujitve smučarske opreme s strani Fliska in njegovega zahtevanega plačila, saj so bile obveznosti iz pisno sklenjenega dogovora s strani ekipe Ilke Štuhec v celoti izpolnjene.