Zmaji že blizu železarjem, ki pa so nared za veselico

LJUBLJANA – Hokejisti SŽ Olimpije in Sij Acroni Jesenic so v drugi finalni tekmi državnega prvenstva brez dvoma postregli z najboljšim derbijem v tej sezoni. Končni izid sicer ni bil nobeno presenečenje, saj so vnovič zmagali železarji, tokrat s 5:3 (1:1, 1:1, 3:1), in v zmagah povedli z 2:0 (igra se na tri zmage), a smo videli tekmo preobratov, lepih akcij, gole ter tudi napetosti, ki pritičejo tako pomembnemu obračunu. Svoje so s spornimi odločitvami prispevali tudi sodniki (Aleš Fajdiga, Milan Zrnič, Anže Bergant in Gregor Miklič niso bili dorasli ravni derbija), a se uradno v nobenem taboru niso izgovarjali na njihove napake. Če pa bi slišali že samo komentarje sojenja v VIP-prostorih, bi morali v sodniških krogih krepko zardevati.



Jeseničani so slabo vstopili v tekmo, dvakrat so rezultatsko zaostajali, a so se vedno znova vrnili v igro in spet razveselili glasne privržence. »Zadovoljni smo z zmago, Olimpija je dober nasprotnik, vedeli smo, da ne bo lahko. Držali smo se dogovora pred tekmo in na koncu se je izšlo. Res pa je, da moramo izboljšati nekaj stvari v naši igri, ki je precej tvegana,« je ocenil trener Gorenjcev Gaber Glavič, ki je na vprašanje, ali bo že danes na tretji tekmi (ob 19. uri v Podmežakli) konec finala: »Normalno, da je cilj, da končamo finale. Bo pa treba vso tekmo igrati še boljše kot prvo in drugo. Tako bomo lažje našli pot. Želimo si polne tribune in da bi vsi uživali v hokeju.« V Tivoliju smo videli drsalno skromnejše Jeseničane kot običajno. »Nismo drsalno padli, določene stvari so se spremenile, to je tudi del taktike. Nekaj gre pripisati dvojnemu programu za nekatere naše igralce in dolgi sezoni, saj smo imeli več tekem od Olimpije, ki je dolgo počivala pred finalom. Je tudi zelo motivirana, če dvanajstkrat izgubiš, si želiš zmagati. To je bolj psihološki moment,« je povedal Glavič.



Trener SŽ Olimpije Jure Vnuk je zmajeval z glavo zaradi še ene zapravljene priložnosti za zmago proti večnim tekmecem: »Res neverjetno, kot da bi nas kdo začaral. Ne gre pa ne gre. Fantje so se borili, izpolnili načrt, na trenutke je celo delovalo, da bomo suvereno dobili tekmo, a nismo našli prave poti. Morda bi potrebovali še kanček sreče za uspeh. V prvi tretjini bi lahko igro kronali še s katerim zadetkom, saj so imeli Jeseničani na začetku slabe trenutke. Moramo ohladiti glave, serije še ni konec. Čaka nas novo zahtevno gostovanje, upam, da se nam bo uspelo pobrati še enkrat kot že tolikokrat v tej sezoni in pokazati dostojno igro. Mislim, da smo tokrat gledali lepo tekmo z obeh strani.«



Žal si je privlačni dvoboj z odprto, napadalno igro večnih rivalov ogledalo le 1500 gledalcev. »Ne vem, kaj je razlog, da smo nehali drsati. V dveh finalnih tekmah nismo znali izkoristiti prednosti, mučili smo se in Olimpiji ponudili veliko priložnosti. Po drugi strani moram čestitati Olimpiji, ki se je dobro pripravila na nas, ne pušča nam veliko prostora. V tretji tretjini smo imeli spet nekaj več moči. Treba bo igrati potrpežljivo še naprej. Moramo biti previdni, kajti Olimpija je nevarna. Toda mi bomo pokazali pravo igro, ko bo treba. Želim si polnih tribun v Podmežakli,« drevišnji obračun in morda že šampionsko veselico napoveduje kapetan jeseniške zasedbe Andrej Tavželj. Napadalec SŽ Olimpije Miha Zajc je prenesel sporočilo iz slačilnice zmajev: »Ni še konec, serija še traja. Pozabiti moramo na to tekmo, odpraviti moramo določene napake v igri in izkoristiti priložnosti za zadetek. Nič še ni izgubljenega, nismo še izgubili upanja, verjamemo v zasuk.« Če zeleno-belim danes uspe premagati rdeče, bo četrta finalna tekma v soboto v Tivoliju, sicer bomo priča rajanju v najbolj hokejskem mestu na sončni strani Alp ob osvojitvi 12. zvezdice za naslov prvaka.