Zmaji se bodo raztrgali za vrnitev v Podmežaklo

JESENICE – V tretji finalni tekmi državnega prvenstva so hokejisti SŽ Olimpije v dvoboju s Sij Acroni Jesenicami dodali to, česar jim je zmanjkalo v prvih dveh dvobojih – gole v najpomembnejših trenutkih. Pred 3500 gledalci v dvorani Podmežakla, kjer je bilo tako rekoč vse pripravljeno za slavje ob osvojitvi naslova prvaka, so zmaji znova bruhali ogenj in zmagali s 4:3 (0:1, 3:1, 1:1) ter izid v zmagah znižali na 1:2, tretja tekma pa bo danes ob 18.30 v ljubljanskem Tivoliju.

Na Gorenjskem je blestel Gal Koren, ki je železarjem zabil kar tri gole; za izenačenje na 1:1, vodstvo 2:1 in zadnjega za zmago s 4:3. Četrti zadetek za SŽ Olimpijo je prispeval Luka Zorko, za branilce naslova pa so zadeli Andrej Tavželj, Miha Logar in Jaka Sodja. »To zmago smo si res zaslužili, iz tekme v tekmo smo stopnjevali igro. Danes se nam je odprlo v napadu, dosegli smo zadetke, ki smo jih potrebovali. Ključna je bila druga tretjina, ko smo Jeseničane stisnili v njihovo obrambno tretjino in jih zlomili. Moji trije zadetki so plod garanja cele ekipe. Zdaj imamo še več zagona, v soboto se bomo raztrgali na ledu in se poskusili vrniti na peto tekmo v Podmežaklo. Zdaj smo zelo močni, imamo psihološko prednost, utrujenost bomo dali na stran,« je povedal junak večera Gal Koren. Vnuk: Pridejo v našo štalo V tej sezoni so se Jeseničani in Ljubljančani pomerili že 14-krat (finale pokala Slovenije, alpska liga in DP), razmerje v zmagah pa je 12:2 za Gorenjce. Toda najslajše se bodo smejali tisti, ki bodo dobili zadnji medsebojni obračun. »Mislim, da smo bili boljši že v prvih tekmah, a se nam ni povsem izšlo. Zato menim, da smo si zaslužili to zmago, veliko vprašanje pa je, kam bo šla finalna serija. Učinkovitost smo močno popravili, vse kaže, da je tudi njihov vratar Saunders tokrat dobil lekcijo. Zdaj se bo treba znova sestaviti, napeti vse sile, res pa je, da morajo zdaj Jeseničani priti v našo štalo,« je slikovito napovedal drevišnji dvoboj strateg SŽ Olimpije Jure Vnuk, ki je pred tretjo tekmo predvsem umirjal ozračje v svoji slačilnici in se osredotočal na naloge na ledu. In kaj je pomislil, ko so železarji izenačili na 3:3? »Kar hladen pot me je oblil, ta scenarij sem že videl, po navadi smo odnesli kratko. Tokrat smo bili na srečo dovolj zbrani do konca. Ekipa je res fenomenalna, zdi se mi, da smo zdaj res postali nekakšna družinica, kar sem si želel ob prevzemu vodenja ekipe. Močno smo trenirali, to delo se nam mora obrestovati,« je še dejal Vnuk, ki ima zdaj tudi kot trener skalp večnih tekmecev. »Ne gre toliko zame, čestitke si zaslužijo fantje. Meni je vseeno, že kot igralec imam dovolj njihovih skalpov. Sem pa vesel, zelo lep občutek je premagati Jesenice v njihovi dvorani,« je dejal Jure Vnuk. Iskanje odgovora Jeseničani še imajo vodstvo v seriji, a so se znašli v težavah. »Ne igramo več tiste igre, ki smo jo igrali skozi sezono. Padli smo v drsanju, ni prave agresivnosti. Do četrte tekme moramo predvsem psihološko urediti stvari, da bo dovolj za zaključek že v soboto. Popraviti je treba pristop k igri, kar v polovici tekme ni bilo dobro. Treba bo garati 60 minut. Olimpiji preprosto puščamo preveč prostora,« je razložil kapetan Sij Acroni Jesenic Andrej Tavželj. Trener rdečih Gaber Glavič je takole ocenil razplet tretjega obračuna: »Z Olimpijo smo si tekmo razdelili na pol, če rečem tako. Dobra igra v polovici tekme ni bila dovolj za zmago. Igralci so dovolj stari, da se bodo v svojih glavah ustrezno pripravili na naslednjo tekmo. Nismo izgubili zato, ker bi bili slabo motivirani, danes se nam preprosto ni izšlo. Olimpija je morala spremeniti stvari v igri, iskala je odgovore, do danes pa jim nismo omogočili zadovoljstva. Zdaj moramo poskrbeti, da odgovora ne bodo več našli.« Sicer so železarji v tej sezoni v Tivoliju dobili vse tekme. Če zmagajo še danes, si bodo pripeli 12. zvezdico za naslov slovenskega prvaka, sicer sledi še zadnja, peta tekma v ponedeljek na Jesenicah.