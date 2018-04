Žagar presenečenj ni dovolil

Razkrita ljubezenska zgodba: Uroš in Saša se ne skrivata več

Ni lepšega kot opazovati dva zaljubljenca, kako se predajata nežnostim in se požvižgata na mnenja drugih. Saša Pavlin Stosič in Uroš Fürst sta svojo zvezo prvič tako neposredno predstavila javnosti in se z roko v roki pojavila na nedavnem tednu mode. V prvi vrsti je bila sicer gneča, kar je bil poleg njune zatreskanosti še dodatni razlog, da se res tesno privijeta drug k drugemu.