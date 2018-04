Začenja se devet krogov pekla, ki peljejo v nebesa

Prva liga Telekom Slovenije

1. Olimpija 27 19 6 2 49:12 63

2. Maribor 27 17 7 3 53:20 58

3. Domžale 27 17 5 5 59:21 56

4. Rudar 27 13 4 10 40:34 43

5. Celje 27 11 6 10 47:36 39

6. Gorica 27 9 4 14 26:41 31

7. Krško 26 8 5 13 31:46 29

8. Aluminij 26 5 7 14 29:48 22

9. Ankaran 27 3 8 16 24:64 17

10. Triglav 27 3 6 18 20:56 15

Kaznovana Kosič in Škarabot

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Roman Rogelj je izrekel kazni po zaostalih tekmah 19. in 20. kroga. Nogometaš Gorice Matija Škarabot je zaradi rdečega kartona na tekmi v Krškem dobil prepoved igranja na dveh tekmah. Trener Celja Dušan Kosič, ki je z ekipo izgubil v Domžalah, pa je dobil eno tekmo prepovedi, ker je "protestno brcnil stožec na igrišče" in je zaradi tega moral oditi na tribuno.

LJUBLJANA – Danes se začenja zadnja četrtina nogometnega državnega prvenstva v Prvi ligi Telekom Slovenije, v ospredju pa je troboj za naslov prvaka. Olimpijo, Maribor in Domžale na prvih treh mestih loči sedem točk. Vodilna Olimpija bo jutri gostovala v Celju, kjer je nedavno napredovala v finale pokalnega tekmovanja. Zmaji nameravajo tudi tokrat odnesti ves izkupiček iz knežjega mesta. »Vsi smo mirni. Najbolj pomembno je, da počnemo to, kar smo doslej. Smo na dobri poti, kar kažejo tudi rezultati. Ko sem prišel k Olimpiji, smo za Mariborom zaostajali za tri točke, zdaj smo pet spredaj. Moramo še naprej delati trdo, ostati skromni in se držati načrta,« pravi, avstralski reprezentant, ki je dres Olimpije oblekel pozimi in dobiva vedno večjo minutažo v igri. Celjani so izgubili veliko moči na sredini zaostali tekmi, ko so izgubili v Domžalah in bentili nad sodniškimi odločitvami. Trenerbo zaradi izključitve moral ekipo spremljati s tribune. Drugouvrščeni Maribor že danes odhaja na vroče gostovanje k sosedom v Kidričevo. Aluminij je vijoličnim spomladi že odščipnil dve točki v Ljudskem vrtu, kjer je bilo 0:0. Posojena člana Mariborainne bosta igrala za gostitelje. Po treh zaporednih zmagah je trener Mariboradejal: »Želimo nadaljevati ta niz. Dobro igramo, fantje imajo pravo podobo na igrišču in energijo, ki jo je treba prenesti tudi na sobotno tekmo. Zavedati pa se moramo v vsakem trenutku, da je pred nami specifično gostovanje, zato bo treba biti še toliko boljši.« Domžale bodo gostile velenjski Rudar, ki želi ostati na četrtem mestu, to še vodi v evropsko tekmovanje. »Velenjčani so nas v tej sezoni dvakrat že ugnali, zato si želimo z zmago poravnati račune. Pričakujemo, da bodo od prve minute krenili agresivno in napadalno, zato moramo biti dobro pripravljeni že v uvodu tekme,« opozarja domžalski vezist. Posebno zanimiv bo derbi z dna lestvice med Triglavom in Ankaranom. Pari 28. kroga: Aluminij - Maribor (glavni sodnik; danes ob 16.50), Gorica - Krško (; danes ob 19. uri), Triglav - Ankaran (; jutri ob 13. uri), Celje - Olimpija (; jutri ob 16.50), Domžale - Rudar (; jutri ob 19. uri).