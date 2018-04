Za vrnitev med elito morajo risi biti še boljši

Vsako tekmo na polno

Urnik Slovenije

Risi se bodo jutri, v nedeljo, ob 12.30 v prvi tekmi pomerili z Veliko Britanijo, ki je lani napredovala iz divizije I-B. V ponedeljek ob 16. uri sledi tekma s Poljsko, torek je prost dan. V sredo ob 19.30 se bodo Slovenci udarili z Madžari, nato sledi dan počitka. V petek ob 16. uri bo tekmec Kazahstan, v soboto v istem času pa še Italija.

LJUBLJANA – V taboru slovenske hokejske reprezentance niti po generalki z Avstrijo ne morejo biti zadovoljni in pomirjeni pred začetkom svetovnega prvenstva divizije I-A, kjer se bodo borili za eno od dveh vstopnic za napredovanje v elitno skupino, tako da bi prihodnje leto igrali na glavnem svetovnem prvenstvu na Slovaškem. Toda do tja je še dolga pot s petimi tekmami v Budimpešti. Avstrijci, ki so letos del elite, so bili na Dunaju boljši od risov z 2:1 (2:2, 0:0, 0:0), edini gol za Slovenijo je dosegel kapetan. »Tekma ni bila to, kar sem pričakoval. A moramo biti realistični. Ni bilo lepo na oko, ampak pomembno za odločitve o tem, kdo bo igral. Bilo je preveč kazni, in to moramo popraviti, tako na SP ne bo šlo. Smo pa bili boljši v drugi in tretji tretjini. Bilo je bolje, ne pa še zelo dobro,« je ocenil selektor slovenske izbrane vrste. V oči bode neučinkovitost v napadu, tudi z igralcem več na ledu, in nedisciplina (14 kazenskih minut, Avstrija 16).Savolainen je zaradi odsotnosti nekaterih ključnih igralcev še kombiniral z napadalnimi trojkami.inje priključil, z Janom Urbasom sta igralain, tretji napad so tvoriliin, četrtega pain. Branilski pari so bili:je bil sedmi branilec, slovenska vrsta pa še čaka na morebitne prihode štirih branilcev, ki še imajo klubske obveznosti (in). Po tekmi z Avstrijo je domov odpotoval mladi napadalec SŽ OlimpijePrva izbira v vratih je, ki je v zadnjih dveh letih postal čuvaj slovenske mreže številka 1. Dolgo je bil v senciin, praviloma je sodeloval pri pripravah, potem pa odpadel s seznama za svetovna prvenstva. »Nikoli se nisem vdal, vedel sem, kakšni vratarji so pred mano. Nisem se smel jeziti ali razburjati, gledati sem moral samo nase. Vsak ima svojo priložnost, treba jo je samo izkoristi,« je povedal 31-letni vratar danskega Rødevreja, ki zdaj uživa status prvega golmana. »Vratarju veliko pomeni, ko veš, da boš začel tekmo. Tudi meni. Čeprav imaš občutek, da si tu, je dobro, ko ti to tudi povedo. Pa tudi soigralcem moraš pokazati, da si vreden zaupanja,« se nenehnega dokazovanja zaveda Krošelj, ki se je kot soigralci imenitno izkazal februarja na olimpijskem turnirju, zdaj pa jih čaka še drugi oziroma kar tretji vrhunec sezone, če upoštevamo še klubske sezone naših reprezentantov. »Kar naporno je, še posebno ker vemo, kaj nas čaka. Ni veliko tekem, pet jih bomo zdržali. Lažje je, kot če bi imeli skupino A. Tole bomo šli vsako tekmo posebej na polno, potem pa smo prosti celotno poletje,« je povedal Gašper Krošelj. Jutri ob 12.30 se bo Slovenija pomerila z Veliko Britanijo, v ponedeljek sledi obračun s Poljsko.