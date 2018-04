Z Zahovićem ujeli Olimpijo, Celje končalo niz Domžal

LESTVICA

Lestvica Prve lige Telekom Slovenije

1.Olimpija 28 19 7 2 50:13 64

2. Maribor 29 19 7 3 57:21 64

3. Domžale 29 18 5 6 63:23 59

4. Celje 29 12 7 10 50:38 43

5. Rudar 29 13 4 12 42:40 43

6. Gorica 28 10 4 14 28:41 34

7. Krško 28 8 6 14 32:49 30

8. Aluminij 28 5 8 15 30:51 23

9. Ankaran 29 4 9 16 29:68 21

10. Triglav 29 3 7 19 23:60 16

Razočarani Pušnik

MP PRODUKCIJA Luka Zahović je dvakrat zatresel mrežo Triglava.

Delovni prvomajski prazniki

Rezultati 29. kroga: Maribor – Triglav 2:1 (4000 gledalcev; Luka Zahović 31., 35.; Matej Poplatnik 24.; rdeči karton za igralca Maribora Sašo Ivkovića v 64. minuti), Ankaran Hrvatini – Rudar 3:2 (50 gledalcev; Vedran Gerc 8., Tim Vodeb 20., Felipe Santos 29.; Milan Tučić 41., Dominik Radić 45.), Celje – Domžale 2:1 (700 gledalcev, Rudi Požeg Vancaš 29., Lovro Cvek 42.; Shamar Nicholson 65.; rdeči karton za Ajdina Mulalića v 90. minuti pri Domžalah), Olimpija – Gorica in Krško – Aluminij (večerni tekmi). Vrstni red strelcev: Matej Poplatnik (Triglav) 14 golov, Miljan Škrbić (Krško) 12, Lovro Bizjak (Domžale) in Marcos Tavares (Maribor) po 11, Luka Zahović (Maribor) 10. Pari 30. kroga: Triglav – Krško (sreda, 2. maja, ob 15.00, pred praznimi tribunami v Kranju), Rudar – Maribor (sreda, 16.00), Domžale – Ankaran Hrvatini (sreda, 18.00), Gorica – Celje (četrtek, 3. maja, ob 16.00), Aluminij – Olimpija (četrtek, 18.00).

Konec nepremagljivosti

MP PRODUKCIJA Pred Kranjčani, na fotografiji je zadetek Mateja Poplatnika v Ljudskem vrtu, je zahteven boj za obstanek. FOTOgrafije: MP Produkcija

Znana bosta finalista lige prvakov

Jutri in pojutrišnjem sta na sporedu povratni polfinalni tekmi lige prvakov. Real jutri gosti Bayern, kraljevi klub pa ima s prve tekme gol prednosti (2:1). V sredo se bosta v Rimu merila domača Roma in Liverpool, angleški velikan si je na prvi tekmi nabral tri gole plusa (5:2).

LJUBLJANA – Nogometaši Maribora so z zmago proti Triglavu z 2:1 končali odlični april, ki ga je zaznamoval silovit juriš s petimi zmagami. Zadnja, igral se je 29. krog Prve lige Telekom Slovenije, je bila vnovič prigarana, cena za uspeh (točkovno izenačenje z zmaji – oboji po 64 točk) pa visoka. Predčasno je moral zaradi izključitve pod tušje začel tekmo, a obnovil poškodbo gležnja. Dodatne skrbi mariborskemu trenerjupovzroča poškodba dvakratnega strelca. »Tekmo smo začeli zelo dobro, čeprav so v začetnem delu manjkale priložnosti. Potem nas je gol gostov presekal, vendar so se fantje zelo dobro odzvali. Zadeli smo dvakrat in prišli do zasuka, potem po vstopuv igro še do priložnosti za 3:1. V drugem polčasu smo še večkrat zapretili, potem pa nam je izključitev Ivkovića otežila nalogo, da nismo mogli biti tako prepričljivi. Smo pa dobro reševali situacije, ki smo jih morali. Fantje si zaslužijo čestitke za to peto zmago v nizu, posebej pa moram omeniti tudi odlično ozračje na tribunah. Od navijačev smo dobivali podporo v odločilnih trenutkih, čutila se je energija in ta nam je veliko pomenila,« je bil z doseženim zadovoljen domači strokovnjak Darko Milanič, ki je spomnil na zgodnje vodstvo gostov – v 24. minuti je svoj 14. gol v sezoni zabil. V nadaljevanju je zablestela mariborska mladost –, Jan Mlakar, Luka Zahović. Vsi trije so zelo pomembni pri spomladanski renesansi in razcvetu vijolic. Tudi zato je bil Milanič precej zaskrbljen, pred naslednjim krogom bo imel glavno besedo v klubu zdravnik. »Moramo se res najprej prešteti, potem pa s polno energijo k novemu izzivu,« je povedal mariborski trener, potem je besedo prepustil Gorenjcem. »Škoda... Moji fantje so odigrali dobro, povedli smo v Ljudskem vrtu, potem pa nas je slabih pet minut stalo zmago. A nismo se predali, pritiskali smo. Gremo naprej, v Mariboru so bili v naši ekipi tudi mladinci. Mislim, da smo pred zahtevnim mariborskim občinstvom pokazali nekaj dobrega. Prihodnost je svetla. Dokler bodo matematične možnosti za obstanek, bomo igrali. Verjamem, da bomo obstali v prvi ligi,« je bil odločen, trener kranjskega Triglava, ki pa zdaj že pet točk zaostaja za devetouvrščenim Ankaranom.Primorci iz Ankarana, tekma je bila sicer v Novi Gorici, so še drugič v tej sezoni porazili velenjski Rudar (3:2). Vseh pet golov je bilo doseženih v prvem polčasu, uvodne tri so zabili »domačini«. V prvem polčasu je bil še posebno razigran, ki je z glavo podal za vodstvo z 1:0, potem pa s privlačnimi škarjicami povišal na 2:0. V drugem delu uvodnega polčasa so Velenjčani omilili poraz. »Zelo sem razočaran. Nekateri fantje se bodo morali zamisliti nad svojo disciplino v igri. Prejemamo preveč golov. Tokrat smo držali žogo 90 minut, a smo naredili tri velike napake, ko smo jim kar podarili tri čiste priložnosti. Ankaran je to izkoristil, čestitam jim, trudili so se,« je bil po tekmi v Novi Gorici vidno razočaran trener Rudarja. »Na koncu smo malce popustili in prejeli dva zadetka, tega res nismo potrebovali. Smo pa bili nagrajeni za bojevitost, trud in nekaj dobrih akcij. Mislim, da je naša zmaga povsem zaslužena. S temi tremi točkami smo dobili nekaj miru v hišo. Zdaj nas čakata dve zahtevni tekmi – proti Domžalam in Mariboru, kjer pa bomo prav tako lovili ugoden rezultat,« je pristavil strateg AnkaranaV Celju se je sklenil niz, ki je trajal skoraj pol leta! Domžalski nogometaši so bili nepremagani šest mesecev oziroma od 28. oktobra.in ekipa so klonili (2:1), cena za poraz pa je bila visoka; že v 8. minuti so ostali brez poškodovanega, v nadaljevanju se je poškodoval še en zvezni igralec –. Kljub temu so bili gostje v nadaljevanju podjetnejši,je stresel okvir celjskih vrat. Potem so prišle domače minute – med 29. in 42. sta se med strelce vpisala(gola proti bivši ekipi ni slavil) in, ki je v 42. z volejem matiral goste. »Naš prvi polčas je bil odličen, v drugem pa smo trpeli. Z nekaj športne sreče, z veliko truda in energije nam je uspelo zmagati,« se je trener Celjarazveselil treh točk, s katerimi so se Celjani točkovno poravnali s sosedi iz Šaleške doline. »Za nami je izjemen niz, ki so ga fantje dosegli z trdim delom. Vedeli smo, da se bo enkrat končal, a se s tem nismo obremenjevali. Poraz nas ne bo vrgel iz tira, vsekakor pa mi je zelo žal vseh teh poškodb, ki smo jih žal staknili na tekmi. Vedeli smo, da nas bo nasprotnik skušal onemogočiti na vse načine, in to jim je tudi uspelo,« je po porazu proti svoji nekdanji ekipi povedal sedanji trener Domžal Simon Rožman.