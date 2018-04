Z Rusinjami bi rada ponovila leto 2016

LJUBLJANA - Najboljših osem moških ekip evrolige se še bori za mesta na finalnem turnirju, ki se bo 18. maja začel v Beogradu. Že jutri pa se bo v Sopronu na Madžarskem, dobrih 548 kilometrov severozahodno od Beograda, odprl boj za naslov najboljše ženske košarkarske ekipe na stari celini. V konkurenci za lovoriko so poleg gostiteljic še turški Yakin Dogu ter ruska giganta Dinamo Kursk in Jekaterinburg. Barve slednjega bo zastopala naša reprezentantka, 25-letna Trboveljčanka Nika Barič. Naslov prvakinj brani Kursk, Baričeva je bila s soigralkami lani tretja, pred dvema letoma pa so osvojile naslov evropskih klubskih prvakinj. Z novim trenerjem »V sredo smo prispele v Sopron, včeraj smo tu trenirale,« nam je povedala Nika, ki pravi, da je za njo naporna sezona. »Menim, da smo v dobri formi, čeprav je za nami zelo težka sezona. A smo se nekako pobrale in začele dobro igrati. Pred finalnim turnirjem v ruski ligi nismo ravno blestele, a treniramo dobro,« je nadaljevala. Svoje so dodale menjave igralk in trenerja. Namesto Nemca Olafa Langeja je ekipo prevzel Španec Miguel Mendez, za nameček pa se je Nika še poškodovala. Na evroligaški tekmi proti Avenidi je v kolenu začutila bolečino, opravila je dve magnetni resonanci in ti sta potrdili težave. Počivala je več kot dva meseca. »Malce mi je bilo težko, saj sem sezono začela kot prva organizatorica igre, potem pa pristala na četrtem mestu. Z vsakim treningom se znova dokazujem in vračam. Ni lahko,« je Nika priznala, da so bili zadnji trije meseci zanjo precej naporni, sezona pa ne takšna, kot je pričakovala. Brat in selektor Na finalnem turnirju odločata dve tekmi. »To bi moral biti finale, a tako se je zgodilo. Z največjim rivalom se bomo pomerile že zdaj (konec aprila jih čaka še finale ruske lige prav s Kurskom – op. p.). Jasno nam je, da bo tekma zahtevna, predvsem pa bomo morale biti pozorne na njihove Američanke in srbsko igralko Sonjo Petrović,« je opozorila Nika, ki se zaveda, da lahko presenetijo Kursk in se prebijejo v finale, v katerem bi jih moralo vsaj na papirju čakati lažje delo. A Baričeva o tem ne želi razmišljati, njene misli so pri polfinalu. Ob pogledu na drugi polfinale med domačim Sopromom in Yakinom daje večje možnosti domačim košarkaricam, ki bodo imele tudi bučno podporo s tribun. Podpore svojih navijačev pa se veseli tudi Nika, kar veliko jih bo prišlo na finalni turnir evrolige. V petek bo tekmo spremljal selektor Slovenije in Nikin nekdanji trener Damir Grgić, v nedeljo pa se na Madžarsko odpravlja Nikin brat Nejc.