Willingen natančen kažipot za OI

LJUBLJANA – Willingen, kjer se bodo najboljši smučarski skakalci danes (16.00) in jutri (10.20) dvakrat potegovali za točke svetovnega pokala, se je že večkrat izkazal kot natančen kažipot razmerij moči za OI. Kdor je v preteklosti blestel na veliki napravi Mühlenkopfschanze, je nato pogosto igral zelo vidno vlogo tudi na največji zimski športni prireditvi. Tako je pred štirimi leti obe tekmi v osrčju Nemčije dobil Poljak Kamil Stoch, ki se je potem v Sočiju tako na srednji kot na veliki skakalnici ovenčal z zlato lovoriko. Peter Prevc, ki se je na OI v Rusiji okitil s srebrno in bronasto kolajno, je v tisti zimi preizkušnji v Willingenu končal na 7. in 3. mestu, japonski veteran Noriaki Kasai pa je naslov olimpijskega podprvaka na večji napravi nakazal z dvema 4. mestoma. V Vancouvru oziroma Whistlerju sta leta 2010 na obeh skakalnicah kraljevala Švicar Simon Ammann in Poljak Adam Malysz, ki sta pred odhodom v Kanado izpustila spektakel na Mühlenkopfschanze, je pa tedaj na njej zmagal Gregor Schlierenzauer, ki si je nato na OI priskakal dva posamična brona in še moštveno zlato za Avstrijo.

Leta 2006 Kofi in Morgi

Rdeče-belo-rdeči orli so bili najboljši tudi štiri leta prej na ekipni preizkušnji v Torinu oziroma Pragelatu, kjer sta med posamezniki za dvojno zmago naših severnih sosedov na večji napravi poskrbela Thomas Morgenstern in Andreas Kofler. Mar uganete, katera skakalca sta bila v sezoni 2005/06 razred zase v Willingenu? Da, to sta bila prav omenjena Avstrijca, le da je tam Kofler zmagal pred Morgensternom. In še pogled v leto 2002: na prireditvi v deželi Hessen sta tedaj prvi dve mesti osvojila Sven Hannawald in Matti Hautamäki, ki sta se zatem odličij veselila tudi na OI v Salt Lake Cityju; Nemec srebrne na srednji in Finec bronaste na veliki skakalnici. Malysz je kolajni (2. na K-120 in 3. na K-90) napovedal s 4. mestom, Ammanna, dvakratnega olimpijskega prvaka že iz Park Cityja, pa, zanimivo, tudi takrat ni bilo v Willingenu.

Anže kot v Zakopanah

Kakor poznamo Gorana Janusa, ki je že sedmo sezono glavni trener slovenske reprezentance v skokih, si skoraj zagotovo ni razbijal glave s statistiko, na naše vprašanje, ali je tudi za Willingen njegov cilj deseterica, pa je odvrnil, da si želi videti svoje izbrance čim višje. Vsi razen Jerneja Damjana so v torek vadili v Planici, kjer so se po besedah Janusovega pomočnika Janija Grilca naši udeleženci bližnjih OI predstavili v lepi luči. »Anže Semenič je vse skoke opravil podobno dobro kot minulo nedeljo v Zakopanah, pri čemer je bil zelo zadovoljen s tekmovalnim dresom za Pjongčang, ustrezajo pa mu tudi nove smuči,« je razkril Grilc in pohvalil tudi Tilna Bartola, ki mu je Bloudkova velikanka že od nekdaj pisana na kožo. Peter Prevc je po prvem slabšem poskusu stopnjeval svoje nastope, njegov zadnji pa je bil že boljši od tistih v Zakopanah, medtem ko se je Timi Zajc v prvem delu treninga še lovil, v drugem pa že skakal tako, kot s(m)o ga vajeni. N