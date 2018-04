VIDEO: Miami slavil, poglejte neverjetnega Dragića

Obrisi šampiona

FILADELFIJA – Košarkarji moštva Miami Heat so na drugi tekmi prvega kroga končnice prvenstva severnoameriške lige NBA proti Philadelphia 76ers zmagali s 113 : 103 in v boju na štiri zmage izid poravnali na 1 : 1. Junak večera je bil 36-letni veteran, ki je dosegel 28 točk, slovenski zvezdnikjih je dodal 20,pa 18.Wade, dobitnik treh šampionskih prstanov z Miamijem, je bil najbolj zaslužen, da je s soigralci prekinil izjemni zmagoviti niz Philadelphie, ki je trajal kar 17 tekem – to je bil za gostitelje prvi poraz po 13. marcu, ko so klonili proti Indiani.»Na trenutke sem videl obrise šampiona. To je tisto, kar krasi Dwyana Wada,« je po tekmi o svojem varovancu, ki je iz igre zadel 11 metov od 17 in blestel zlasti v drugi ter zadnji četrtini, dejal trener MiamijaGostitelji so sicer še deseto tekmo zapored igrali brez poškodovanega prvega zvezdnika. Center All-Star ima zlomljeno obrazno kost, a v taboru 76ers upajo, da se bo v kratkem vrnil na parket.Dvoboj se zdaj za tretjo in četrto tekmo seli na Florido, naslednji obračun bo že v četrtek.