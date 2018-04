VIDEO: Maratonca so le gledali in čakali, da pride zdravnik

Callum Hawkins je vodil, a je tik pred koncem omagal. FOTO: Reuters

Športni svet razburjajo posnetki maratonskega teka Škotana igrah britanske skupnosti narodov v avstralskem Gold Coastu. Razmere so bile težke, saj je bilo veliko vlage, temperatura pa se je povzpela nad 30 stopinj. Hawkins je po 38 kilometrih povsem omagal. Začelo ga je zanašati, zgrudil se je na tla, se še enkrat pobral, nato pa telebnil in z glavo udaril ob ograjo.Nezaslišano pa je, da je nemočni Hawkins kar 15 minut čakal na zdravniško pomoč. Pomagali mu niso niti gledalci ob progi. Nad videnim se je razburila tudi britanska svetovna rekorderka v maratonuin zapisala, da bi se morali organizatorji resno zamisliti nad svojo neresnostjo in nestrokovnostjo.