VIDEO: Katastrofa od sojenja! »Damir Skomina je uničil Romo«

RIM - Zapisali smo že, da so nogometaši Liverpoola so drugi finalisti nogometne lige prvakov.Navijači Rome so slovo svojih nogometašev pospremili z aplavzom, ne nazadnje so štirikrat zadeli, sodnikpa bi jim moral dosoditi še dve enajstmetrovki, a so Italijani ostali brez njiju in finala. Na začetku drrugega polčasa je v kazenskem prostoru padel Edin Džeko, a je sodnik pustil igor. V 62. minuti bi morala Roma dobiti enajstmetrovko po igranju z roko gostujočega nogometaša (praktično je preprečil zadetek), a slovenski sodniki na čelu z Skomino tega niso opazili.Kakor koli že, Angleži se bodo 26. maja v finalu lige prvakov pomerili proti madridskemu Realu, ki je izločil Bayern s skupnim izidom 4:3.