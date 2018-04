Velepec se vrača

LJUBLJANA – Svet biatlonske panoge je v Ljubljani sprejel program dela za naslednjo sezono. Novi glavni trener slovenskih biatloncev je po sklepu sveta vnovič postal Uroš Velepec, odločitev pa mora potrditi še zbor za biatlon, ki se bo predvidoma sestal v začetku maja. Vodja ostaja Janez Ožbolt, vodja reprezentanc pa Matej Oblak. Pomočnik Velepca bo Lenart Oblak, ki je tako predčasno sklenil tekmovalno pot. V mladinski konkurenci bo za moške še naprej skrbel Janez Marič, za ženske pa Andreja Mali.



Znana je tudi reprezentanca A, v kateri so Jakov Fak, Klemen Bauer, Mitja Drinovec, povratnik Rok Tršan in Urška Poje. V ženski vrsti pa velja omeniti še Nino Zadravec in Polono Klemenčič, ki sta letos že nabrali prve izkušnje v svetovnem pokalu, ter Leo Einfalt, ki je iz tabora smučarjev tekačev prestopila med biatlonce.