V Ljutomeru brez presenečenja, Celjani znova pokalni prvaki

Rokomet v Ljutomeru FOTO: Tadej Regent/delo

LJUTOMER – Rokometaši Celja Pivovarne Laško so letošnji zmagovalci zaključnega turnirja za pokal Slovenije, potem ko so na današnji finalni tekmi v Ljutomeru premagali novomeško Krko s 40:33 (20:17).Celjski rokometaši so osvojili prvo lovoriko v tej sezoni. Na zaključnem turnirju pokala Slovenije v Ljutomeru so upravičili vlogo papirnatih favoritov in po sobotni polfinalni zmagi nad Koprčani v današnjem velikem finalu ukanili še tekmece iz Novega mesta ter znova slavili v tem prestižnem domačem tekmovanju.Rokometaši iz mesta ob Savinji so v Prlekiji dosegli že svojo 21. pokalno zmago, v preteklosti so v tem prestižnem tekmovanju trikrat slavili Koprčani, po enkrat pa igralci iz Velenja, Hrpelj in ljubljanskih Prul.V današnji tekmi za tretje mesto je ormoški Jeruzalem premagal Koper 2013 z 32:28 (17:13).