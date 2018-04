Utrujeni zmaji niso zdržali rumenega pritiska

Na severu Stožic je spet gorelo.

Vratar Olimpije Aljaž Ivačič je klonil v 91. minuti po strelu Lovra Bizjaka.

LJUBLJANA – Nogometna javnost je z velikim pričakovanjem spremljala derbi Ljubljanske kotline v 27. krogu Prve lige Telekom Slovenije, saj sta se spopadli to pomlad še neporaženi ekipi. Ob tem so Domžale proti vodilni Olimpiji pred 5000 gledalci v Stožicah naskakovale še 12. zaporedno prvenstveno zmago, s čimer bi izenačile rekord Olimpije iz sezone 1991/92. Samozavestni Domžalčani so v velikem naletu s svojo napadalno igro, toda čvrsta zasedba zeleno-belih jih je dodobra onemogočila v njihovi nameri.Utrujena Olimpija zaradi natrpanega urnika tekem (med tednom so uspešno gostovali v Celju v polfinalu pokalnega tekmovanja in si priigrali nastop v finalu) se je osredotočila na previdno igro, prepustila pobudo sosedom in čakala na svoje priložnosti. Prvo je dočakala že v 6. minuti, ko jo je odlično izkoristil. Po prodoru in predložkuz leve strani je bil Portugalec osamljen v kazenskem prostoru, zato je lahko natančno meril in premagal. Domžalčani so si še naprej prizadevali razviti svojo igro, imeli so posest žoge (60:40 odstotkov igralnega časa), a so bili premalo konkretni v zaključku akcij. Vse do končnice tekme je odlično deloval obrambni blok zmajev, na sredini igrišča so, Alves,ingarali proti vztrajnim Domžalčanom, ki prek svojih vodilnih ustvarjalcevinniso mogli povsem uveljaviti svoje igre. Alves je v 34. minuti z velike razdalje zadel prečko, na nasprotni strani je Ibričić žogo iz bližine poslal visoko prek vrat. V drugem polčasu so bile priložnosti za zadetek še redkejše, trener Domžalje v 58. minuti namestov igro poslal visokoraslega napadalca, ki je povzročal veliko težav domači obrambi in ogrožal vrata razpoloženega. Pritisk rumenih ni pojenjal in v prvi minuti sodnikovega podaljška je čvrsta Olimpija le kapitulirala. Visok predložek v kazenski prostor je poslalje bil v skoku najvišji in žogo z glavo poslal proti, ki je ušel čuvajuin iz neposredne bližine spretno spravil žogo v mrežo Olimpije.»Lahko smo zadovoljni, čeprav nismo bili idealni. Osvojena točka proti močni Olimpiji z igro, v kateri smo želeli dominirati, je za nas kar lep uspeh. Sledimo viziji, da smo napadalni, poskušamo biti čim bolj atraktivni. Težko je bilo prebiti izjemno organiziran blok Olimpije, trudili smo se na vse mogoče načine. Ekipa je pokazala značaj, da je igrala do konca in konstantno poskušala imeti pobudo v igri. Mislim, da smo popolnoma zasluženo dosegli zadetek, ki je prinesel remi,« je dejal trener Domžal Simon Rožman. Manj zadovoljen je bil strateg Olimpije Igor Bišćan, ki je taktiko prilagodil utrujenosti svojih varovancev. »Začetek tekme nam je ponudil priložnost, da ostanemo bolj zadaj. Glede na to, da je bila to naša peta tekma v zadnjih dveh tednih, na katerih je bila poraba energije res velika, nismo bili niti pripravljeni za takšno tekmo, da bi visoko napadli in izvajali pritisk. V bistvu sem presenečen in fantom čestitam, da so bili tako agresivni v pravih trenutkih. Domžalam nismo dovolili, da bi igrali tako, kot so navajeni. Držali smo se vseh dogovorov, ni nam uspelo nadzorovati le zadnjih nekaj minut. Domžale so s svojo vztrajnostjo prišle do tega gola, izid je realen. Težko je sprejeti, da smo izgubili dve točki v zadnji minuti, mislim pa, da so Domžale to zaslužile, saj so večji del tekme napadale in nekaj poskušale,« je bil realen Bišćan.