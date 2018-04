Tik pred koncem preprečil slavje Olimpije

LJUBLJANA – Ljubljansko-domžalski obračun v nogometnem državnem prvenstvu se je končal brez zmagovalca. Razlika med tekmecema na prvem in tretjem mestu je še naprej 10 točk, Domžale pa imajo tekmo v dobrem.



Olimpija je v sosedskem dvoboju hitro povedla, že v 5. minuti je po podaji Dina Štigleca z leve strani zadel Ricardo Alves in tako dosegel že svoj 9. gol sezone. V 34. minuti so znova zagrozili tudi Ljubljančani, spet je bil v glavni vlogi Alves, ki je sprožil z več kot 25 metrov in zadel prečko domžalskih vrat.

Brez razburjenja do 92. minute Uvod drugega polčasa ni prinesel kakšnih večjih razburjenj, šele v 61. minuti je malce z leve iz bližine poskusil Abass Issah, a je bil Mulalić na pravem mestu. Ob domžalskem pritisku je Nicholson do strela prišel tudi v 85. minuti, a je žogo v kazenskem prostoru slabo zadel. V drugi minuti sodniškega dodatka pa so gosti vendarle izenačili, ob Mitchu Apauu je do strela z glavo prišel Lovro Bizjak in s svojim 11. golom v sezoni gostom priigral točko.