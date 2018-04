Slovenija po čudežu od pekla do raja

PORTOROŽ – Slovenija je po preobratu prišla do zmage proti Turčiji s 3 : 2 in ostala v drugi evroafriški skupini Davisovega pokala.



Glavni junak ob Aljažu Bedenetu, ki je osvojil dve točki, je bil 24-letni Nik Razboršek iz Litije, ki je v odločilni peti partiji premagal več kot tristo mest više uvrščenega Altuga Celikbileka s 7 : 5 in 6 : 3.



Slovenski tenisači so v nedeljo v nekaj urah prehodili pot od pekla do raja. Po porazu dvojice Bedene in Tom Kočevar Dešman so bili v zaostanku 1 : 2 in so za zmago potrebovali, kot se je izrazil Bedene, mali čudež. Prvi del naloge je opravil kar sam Bedene, ki je pričakovano izenačil skupni izid na 2 : 2, za »portoroški čudež« pa je poskrbel 787. igralec na svetu Razboršek, ki je dosegel svojo prvo zmago za reprezentanco, a hkrati tudi najpomembnejšo v karieri.



Slovenija pod vodstvom kapetana Mihe Mlakarja je s tem končala reprezentančne nastope v 2018. Februarja je v Mariboru izgubila s Poljsko 2 : 3, 2019 pa bo 18. sezono, tretjo zapored, članica druge evroafriške skupine.



Slovenija – Turčija 3 : 2

sobota, 7. 4.:

Mike Urbanija – Cem Ilkel 2 : 6, 1 : 6

Aljaž Bedene – Altug Celikbilek 6 : 4, 6 : 2



nedelja, 8. 4.:

Aljaž Bedene, Tom Kočevar Dešman – Cem Ilkel, Anil Yuksel 3 : 6, 6 : 3, 3 : 6

Aljaž Bedene – Cem Ilkel 7 : 6 (4), 6 : 2

Nik Razboršek – Altug Celikbilek 7 : 5, 6 : 3