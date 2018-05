Slovenec bo drevi delil pravico v večnem mestu

REUTERS Nogometaši Liverpoola upajo na finale. FOTO: Reuters

RIM – Drevi bo znan še drugi finalist nogometne lige prvakov. V Rimu bosta ob 20.45 povratno tekmo polfinala odigrala Roma in Liverpool, po prvi tekmi so v lepi prednosti Angleži, ki so slavili s 5 : 2. Tekmo v italijanski prestolnici bo sodil SlovenecLiverpool je pred tednom dni prišel do visoke zmage s 5 : 2, a so igralci Rome vseeno optimistično razpoloženi in verjamejo, da lahko pripravijo še eno presenečenje in preobrat, tako kot so ga v četrtfinalu proti Barceloni.Angleži bodo lovili prvi evropski finale po letu 2007. V Rimu bo v zasedbimanjkal le branilec, v kadru pa bodo navkljub težavam v zadnjih dnehinV taboru Rome večjih težav s poškodbami nimajo, manjkal bo le poškodovani nizozemski vezistV torek sta povratno tekmo polfinala lige prvakov odigrala Real Madrid in Bayern München Finale lige prvakov bo 26. maja na olimpijskem stadionu v Kijevu.