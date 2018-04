Skozi predore v novo sezono

LJUBLJANA • V Vipavi in Ajdovščini se bo jutri začela nova sezona državnega prvenstva v reliju. Ta letos spet napoveduje zelo zanimive boje za naslove državnih prvakov, kljub nezavidljivemu gospodarskemu položaju in pomanjkanju pokroviteljev pa tudi več privlačnih dirkalnikov. Na prvi reli se je prijavilo 73 posadk, od tega sedem z odličnimi dirkalniki razreda R5. Naslov državnega prvaka bosta branila Rok Turk in njegova sovoznica Blanka Kacin (peugeot 208 R5), ki sta si lani prav na tem reliju privoščila razbit avtomobil in odstop. Njun glavni tekmec bo Italijan Claudio De Cecco (hyundai i20 R5), ki bo s finančno pomočjo slovenskega uvoznika korejske znamke letos spet pogosto potoval prek italijansko-slovenske državne meje. Zelo zanimiv dirkalnik bo na start pripeljal Darko Peljhan (VW polo). To je prototip novega odprtega razreda, ki predstavlja mehansko osnovo mitsubishi lancerja in karoserijo atraktivnega Volkswagnovega dirkalnika. Kako hiter bo tak avtomobil, ki je v primerjavi s klasičnim mitsubishijem predvsem za približno 200 kilogramov lažji in precej okretnejši, bodo pokazali šele prvi kilometri. Vsaka napaka lahko usodna V državnem prvenstvu se letos obeta zelo zanimiv boj med denarno bolj dostopnimi dvokolesno gnanimi dirkalniki. Naslov prvaka brani Grega Premrl (citroën DS3 R3T), a vloga favorita pripada Aleksu Humarju (peugeot 208 R2). S podporo uvoznika Opla se v reli podaja mladi Tim Novak (opel adam R2), ki mu ne manjka motivacije. Tu so še Marko Grossi (citroën C2-R2), Jernej Fakin, Denis Mrevlje, Borut Bratina (vsi peugeot 208 R2) in drugi fantje, ki bodo napadali favorite.

Uvodni reli bo potekal na tistih ovinkih, ki so nekoč spisali njegove najlepše zgodbe. Slikovita cesta na Predmejo, ki se vije skozi skalnate predore, in drseči ovinki pri Velikih Žabljah so bili gostitelji nekdanjega relija Saturnus v njegovih najboljših časih. Avtomobilski šport je na Primorskem doma in zaradi bogate tradicije je tam tudi vzdušje še vedno odlično. V petek zvečer bodo prireditelji pripravili uvodno hitrostno preizkušnjo po ulicah Ajdovščine, preostalih devet pa bodo izpeljali v soboto. Trikrat bodo vozili tudi atraktivno preizkušnjo v Velikih Žabljah. Ker je celoten reli dokaj kratek in bo imel le 90 kilometrov hitrostnih preizkušenj, lahko vsaka napaka ali tehnična okvara tudi favoritom prekriža načrte. Vipavski oziroma ajdovski reli bo prvo dejanje letošnjega državnega prvenstva. V njem je skupno šest relijev, od tega pet v Sloveniji.