Savolainena skrbi le, da ne bi zamudili na tekmo

Urnik risov do prve tekme

Slovenski hokejisti bodo po drevišnji pripravljalni tekmi z Avstrijo z avtobusom odpotovali do 240 km oddaljene Budimpešte. Selektor jim je v petek namenil prost dan. V soboto je na programu trening na prizorišču svetovnega prvenstva v areni Laszla Pappa, v kateri jih v nedeljo ob 12.30 čaka prva tekma z Veliko Britanijo. Preostali tekmeci so Poljska, Madžarska, Kazahstan in Italija.

Kdo manjka

Na SP letos ne bo Anžeta Kopitarja (klubske obveznosti), Jana Muršaka, Mitje Robarja (oba poškodovana), Žige Jegliča (suspendiran zaradi dopinškega prekrška na OI), Marcela Rodmana (reprezentančna upokojitev) in Davida Rodmana, ki je izpadel iz ekipe.

BLED - Ko smo selektorja slovenske hokejske reprezentancevprašali, katera je njegova največja skrb pred zaključkom priprav in današnjo (ob 19.15) generalko z Avstrijo na Dunaju, od koder se bodo jutri odpravili na prizorišče svetovnega prvenstva divizije I-A v Budimpešto, se je umirjeni finski strokovnjak nasmehnil, malce pomislil in hudomušno odgovoril: »Morda le to, da ne bi prišli pravočasno na tekmo.« Savolainen pred velikim izzivom risov, ki se želijo na turnirju na Madžarskem vrniti med svetovno elito, noče govoriti o težavah s sestavljanjem moštva zaradi poškodb, klubskih obveznosti igralcev, kazni in drugih razlogov.Na Bledu je deset dni s svojimi pomočniki dopolnjeval ekipo in predvsem nove fante uvajal v sistem svojega dela in igro slovenske izbrane vrste. »Zdaj smo v zadnjem delu priprav za SP. Po eni strani so bile dolge, po drugi pa tudi ne. Vesel sem, da smo delali skupaj, imeli smo veliko izzivov. Še vedno nam manjka nekaj igralcev, a zdaj gre na bolje. Vpoklicali smo jih toliko, da bomo nekatere morali tudi odsloviti. A v tem trenutku še ne vemo, kdo bo na končnem seznamu. Na Dunaj gremo s 24 igralci, potem pa bomo videli. Čakamo še na nekaj igralcev, vendar ne vem, ali lahko v tem trenutku že povem, kdo bo ostal. Vratarji pa bodo ti trije, ki jih imamo na voljo,« je pojasnil Savolainen, ki je v konkurenci vratarjev prečrtal. Tega s Salzburgom čaka še sedma tekma v finalu lige EBEL z Bolzanom, a slovenski čuvaj mreže v tej sezoni ne brani za klub. Šef pa bo do konca (tudi po začetku turnirja) pustil odprto možnost priključitve štirih branilcev (in), ki zaključujejo sezono na Češkem oziroma Slovaškem. Tako gre pričakovati več sprememb le v obrambi, predvidoma bo odpadel en mož v napadu, v katerem selektor še kombinira s trojkami. Savolainen namerava za turnir prijaviti sedem branilcev, trinajst napadalcev in tri vratarje (ob, kije številka 1 in bo branil tudi drevi proti Avstriji, šein).Kapetanše nima svojih pomočnikov, a je to drugotnega pomena. »Priprave so bile krajše kot po navadi. Toda vsi se zelo dobro poznamo, že dlje igramo skupaj. Nekaj sprememb je v igri, tole smo oddelali tako, kot je treba. Stvari, ki jih je treba izboljšati, smo izboljšali. Poskušali bomo že na tekmi z Avstrijo narediti tisto, kar smo želeli,« je dejal prvi med enakimi, Savolainen pa je dodal: »Dobro je tudi, da imamo zdaj še pripravljalno tekmo. Ko si toliko časa skupaj, se lahko zasitiš. Treniramo nekatere določene stvari, zdaj bi rad videl, kako delujejo v praksi. Pomembna je tudi za kandidate, ki bodo iskali mesto v ekipi.«