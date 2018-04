S Fabjanom od lani še ni spregovoril besede

Uvodni dan šest Slovencev

Poleg Adriana Gomboca (do 66 kg) bodo na jutrišnji uvodni dan evropskega prvenstva v Tel Avivu slovenske barve branili še Maruša Štangar (do 48 kg), Anja Štangar (do 52 kg), Kaja Kajzer (do 57 kg), Matjaž Trbovc (do 60 kg) in Andraž Jereb (do 66 kg). V petek bodo med našimi na tatami stopili Andreja Leški, Tina Trstenjak (obe do 63 kg), Anka Pogačnik (do 70 kg) in Martin Hojak (do 73 kg), v soboto pa še Klara Apotekar (do 78 kg), Ana Velenšek (nad 78 kg) in Vito Dragič (nad 100 kg).

Naredil bedarijo

CELJE – Za, enim najboljših slovenskih judoistov, je nadvse turbuletno leto 2017. Kmalu po njegovem največjem uspehu doslej, ki si ga je s srebrno kolajno izbojeval na lanskem evropskem prvenstvu v Varšavi, ga je namreč trenerzaradi kršenja njegovih pravil pri klubu Z'dežele Sankaku suspendiral in mu konec avgusta prepovedal nastop na svetovnem prvenstvu v Budimpešti. Takrat se je Adrian že začel ozirati za drugimi možnostmi, po temeljitem razmisleku pa se je jeseni odločil za prestop k ljubljanskemu klubu Bežigrad. »Prvi mesec po suspenzu je bilo kar težko, vendar sem hitro prišel k sebi in začel sam trenirati. Sprva sem krepil in vzdrževal telesno pripravljenost, judo pa sem spet začel trenirati šele na začetku novembra,« se je težkih časov spomnil Gomboc. Kot je pristavil, ni bilo tako hudo, da bi pomislil tudi na konec športne poti, je pa priznal, da ni vedel, kje bo nadaljeval kariero. »Razmišljal sem tudi o odhodu v tujino, ko mi je) namignil, da se spogleduje z odhodom v trenerske vode. Povezala sva se in skupaj odšla v Ljubljano, kjer zdaj treniram in živim, saj so mi v novem klubu priskrbeli tudi stanovanje,« je zaupal evropski podprvak v kategoriji do 66 kilogramov. Ko se zdaj ozre nazaj, ne more verjeti, kaj vse je doživel v tako kratkem času. Kot da se mu vse to sploh ne bi zgodilo.»Od vsega tega je minilo že kar precej časa in na to ne mislim več. Kar je bilo, je bilo,« je zamahnil z roko Gomboc, ki o tem, zakaj ga je doletel suspenz, ni želel govoriti. »Naredil sem bedarijo, ne bom pa podrobneje razlagal, kaj natančno sem storil.« Na vprašanje, v kakšnih odnosih je zdaj s Fabjanom, je odvrnil, da z njim – odkar je prestopil k Bežigradu – še ni spregovoril niti besede. »Jaz nimam nič proti njemu, ne vem pa, kako on gleda name. Po suspenzu sva se sicer usedla za mizo in se pogovorila, toda jaz preprosto nisem več videl prihodnosti pri njem, zato sva zaključila,« je razkril 23-letni judoist iz Rakičana pri Murski Soboti, ki se zdaj počuti bolj svobodnega. Zato še z večjim veseljem kot prej hodi na treninge, za katere pravi, da se niso bistveno spremenili. »Z Rokijem sva že prej sodelovala, tako da priprave v novem klubu zame niso nič novega. Reči pa moram, da so me v Bežigradu, kjer sem dobil nove prijatelje, lepo sprejeli,« je poudaril Gomboc, ki na svojo selitev v Ljubljano gleda kot na korak naprej. »Počutim se bolje kot prej – tako telesno kot psihično, prvi rezultati pa so že tu,« je Adrian zadovoljen s svojim startom v letošnjo sezono, ki jo je odprl z odmevno zmago na turnirju za veliko nagrado v Agadirju. Že jutri bo imel dan D na evropskem prvenstvu v Tel Avivu, kjer bo branil srebrno kolajno iz Varšave. »Sebi in seveda tudi drugim si želim dokazati, da spadam v vrh. Prizadeval si bom dati vse od sebe in videli bomo, kaj mi bo to prineslo,« je radoveden Gomboc, prepričan, da lahko premaga prav vsakega tekmeca.