Roma senzacionalno izločila Barcelono, v polfinalu še Liverpool

RIM, MANCHESTER - V nogometni ligi prvakov sta znana prva polfinalista. To sta postala Roma in Liverpool. Prva je doma s 3 : 0 premagala Barcelono, prvo tekmo je izgubila z 1 : 4. Liverpool, ki je doma slavil s 3 : 0, pa je tokrat v gosteh ugnal Manchester City z 2 : 1.



Barcelona je v prvem polčasu pokazala bore malo glede na njene standarde. Roma je bila boljši tekmec in tudi dobila polčas, potem ko je v šesti minuti Daniele de Rossi podal v kazenski prostor, kjer je spretno zadel Edin Džeko. Pred tem so bili Katalonci v četrti minuti dvakrat nevarni, a novi lepi priložnosti so v prvem polčasu zapravili domači, in sicer Patrik Schick, ko je v 29. minuti z glavo meril mimo gola, in Džeko, ki je v 37. minuti prav tako streljal z glavo, Marc-Andre ter Stegen pa je žogo odbil čez prečko.



V 58. minuti je Roma prednost podvojila, potem ko je de Rossi zanesljivo unovčil enajstmetrovko, ki jo je zakrivil Gerard Pique. Deset minut pozneje je de Rossi s premalo natančnim strelom z glavo zapravil novo Romino priložnost, v 74. minuti pa je kljub bržčas najslabši predstavi v sezoni znova nase opozorila Barcelona, a je Messijev strel z roba kazenskega prostora Alisson Becker ustavil.



Na drugi strani se je v 79. minuti izkazal ter Stegen po strelu Stephana El Shaarawyja iz bližine. Štiri minute zatem pa je na rimskem stadionu završalo, saj je po kotu Konstantinos Manolas z glavo zadel za tako želenih 3 : 0. Ob koncu so imeli Katalonci prek Ousmaneja Dembeleja priložnost za rešilni zadetek, a je žoga s strelom od daleč z desne strani končala malce nad prečko rimskega gola. Rdeči iz Liverpoola s 5 : 1 med štiri najboljše Tudi na drugi tekmi je v prvem polčasu prevladovala ena ekipa. To je bila domača zasedba Manchester Cityja, ki je tudi hitro povedla, ko je že v drugi minuti po podaji Raheema Sterlinga zadel Gabriel Jesus. Tudi v nadaljevanju so izbranci Pepa Guardiole (tega so sodniki pozneje poslali na tribuno zaradi protestov) prevladovali, bili nevarnejši, znova pa resno zagrozili v 41. minuti, ko je Bernardo Silva malce z desne strani zadel nasprotno vratnico.



Malce zatem je Leroy Sane dosegel drugi zadetek za City, a so ga sodniki zaradi domnevnega prepovednega položaja (neupravičeno) razveljavili. Liverpool je edino priložnost zapravil ob koncu polčasa, ko je iz težkega položaja zgrešil Alex Oxlade-Chamberlain.



Zato pa je v 56. minuti Liverpool izid izenačil. Strelec gola je bil kdo drug kot Mohamed Salah, ki je malce z leve poslal odbito žogo v mrežo. Ob visokem skupnem vodstvu Liverpoola je sledilo mirnejše nadaljevanje, v 77. minuti pa so rdeči povedli, ko je Roberto Firmino po napaki Nicolasa Otamendija prišel po levi strani v kazenski prostor in z diagonalnim strelom zadel za 2 : 1.



V 81. minuti so sodniki zaradi prepovedanega položaja Saneja razveljavili zadetek Ilkaya Guendogana. Do konca je Liverpool, ki je prvič v polfinalu po sezoni 2007/08, bolj ali manj brez težav nadzoroval tekmo.



V sredo bosta na sporedu še preostali četrtfinalni tekmi. Real Madrid bo doma branil prednost s 3 : 0 proti Juventusu, Bayern pa bo poskušal nadgraditi zmago (2 : 1) s prve tekme v Sevilli.