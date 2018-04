Roglič z drugim mestom ohranja rumeno majico

VITORIA – Kolesarji so na dirki po Baskiji opravili peto etapo od Vitorie do Eibarja. Po 164,7 kilometra je bil v zaključnem sprintu vodilne skupine najhitrejši Španec Omar Fraile (Astana) pred Slovencem Primožem Rogličem (LottoNL-Jumbo), ki je pred sobotno zadnjo etapo zadržal skupno vodstvo in rumeno majico vodilnega.



Roglič je bil na današnji predzadnji etapi znova med vidnejšimi kolesarji. Potem ko si je ubežna skupina v zadnji tretjini dirke nabrala že več kot tri minute naskoka, je na klanec začel loviti vodilno skupino in jo skupaj s španskimi kolesarji in z enim ukrajinskim dvajset kilometrov pred ciljem tudi ujel. To je moral storiti, saj je bil med ubežniki tudi Mikel Landa, ki je imel pred današnjo etapo za Rogličem 2:11 minute zaostanka.



Rogliču se je lov obrestoval, saj ima zdaj pred Lando, ki je danes napredoval osem mest, 1:57 minute prednosti, tretjeuvrščeni Ion Izagirre (Bahrain-Merida) pa se je povzpel šest mest in zaostaja 2:13. Spust je bil sicer vratolomen, saj je vodilna skupina, Roglič se je vseskozi držal nekje na tretjem mestu sedmerice, na posameznih odsekih, kjer je bila omejitev 40 km/h, dosegala tudi 95 km/h.



Zadnji kilometer se je vil po ozkih ulicah Eibarja, zadnjih 300 metrov tudi po tlakovcih, v samem zaključku je v ospredju vozil tudi Roglič, a je imel Fraile na koncu močnejše noge, Roglič pa je suvereno zadržal skupno vodstvo.



Na dirki nastopata še dva Slovenca: Jan Polanc (UAE Emirates) je danes zaostal 7:14 minute in bil 50., skupno je na 40. mestu (+13:39), Simon Špilak (Katjuša) je bil danes 86. (+19:15), skupno je 61. (+22:39).



Sobotna zadnja, 6. etapa bo kolesarje vodila prek 122,2 kilometra po Eibarju in okolici. V zadnji etapi sledi kar osem vzponov, za konec ciljni prve kategorije.