Risi so zaspali in plačali podcenjevanje tekmecev

Kovačevič in Urbas med elito

Poročevalci s SP so izbrali najboljšo postavo. V njej so vratar Adam Vay (Madžarska), branilca Ben O'Connor (Velika Britanija) in Sabahudin Kovačevič (Slovenija) ter napadalci Brett Perlini (V. Britanija), Roman Starčenko (Kazahstan) in Balazs Sebök (Madžarska). Najboljši igralec po izboru medijev je Perlini. Po izboru direktorata turnirja je najboljši napadalec kapetan Slovenije Jan Urbas, naj vratar je Vay, branilec pa O'Connor.

Senzacionalni Britanci, risi peti

Britanci so se lani uvrstili v divizijo I-A, letos pa so v njej začeli z zmago proti Sloveniji (3:1), potem so izgubili s Kazahstanom (1:6), ugnali še Poljsko (5:3) in Italijo (4:3) ter v zadnji tekmi turnirja šokirali gostitelje Madžare. Ti so bili tik pred koncem tekme z eno nogo v elitni skupini, a so Britanci 15 sekund pred koncem rednega dela izenačili na 2:2 in nato zmagali po kazenskih strelih. Končni vrstni red: Velika Britanija 11, Italija 9, Kazahstan 9, Madžarska 7, Slovenija 6, Poljska 3. V divizijo I-B je izpadla Poljska, od tam pa je napredovala Litva.

Še naprej klapa

Prihodnje leto v Ljubljani?

Ob robu majskega svetovnega prvenstva elitne skupine na Danskem bo kongres Mednarodne hokejske zveze (IIHF), na katerem bodo izbrali prireditelja SP divizije I-A 2019. Za organizacijo turnirja bo kandidirala tudi Hokejska zveza Slovenije (HZS), ki bi tekmece gostila v ljubljanskem Tivoliju, nam je potrdil generalni sekretar Dejan Kontrec.

Prepozno so se zbudili

BUDIMPEŠTA – Slovenska reprezentanca se je zadnjih devet let redno selila iz prvega v drugi razred svetovnega hokeja in nazaj, letos pa je obtičala v diviziji I-A, čeprav je bil cilj vrnitev med elitne ekipe, ki bodo prihodnje leto igrale na SP na Slovaškem. Risi so v madžarskem glavnem mestu veljali za favorite številka 1 za napredovanje, na presenečenje vseh pa so doživeli uvodna poraza proti Veliki Britaniji in Poljski. To je nakazalo njihovo usodo na tem šampionatu, čeprav bi jo po zmagah proti Madžarski in Kazahstanu lahko skrojili po svoje, če bi na zadnji tekmi premagali še Italijo. Toda risi so si v soboto na azzurrih polomili zobe. Zahodni sosedi so bili boljši s 4:3 (2:2, 1:1, 1:0).Slovenci so vidno dominirali v drugi tretjini, a tega niso unovčili z zadetkom več, pri izidu 3:3 jezadel vratnico. V končnici tekme so Italijani spretno prepustili Slovencem, da so napadli brez vratarja na ledu in to 2,3 sekunde pred zaključnim zvokom sirene izkoristili z zmagovitim golom. Slovenci – na zadnji tekmi so bili strelciin Kovačevič – tako niso dočakali jubilejnega desetega nastopa med najboljšimi reprezentancami sveta.Kapetanje bil s tremi goli in tremi podajami na turnirju drugi najučinkovitejši v slovenski reprezentanci. Pred njim je bil(trije goli, štiri podaje), s katerim bosta v prihodnji sezoni igrala skupaj za nemškega prvoligaša Fischtown Pinguins Bremerhaven. »Veliko razočaranje. Borili smo se vso tekmo, na koncu smo si bolj želeli zmagati kot Italijani. Ven smo potegnili vratarja, tvegali smo, na njihovo srečo so oni to izkoristili. Prvi dve tekmi sta nas potisnili nazaj, a smo še vedno imeli vse v svojih rokah. Želja je bila, a je bilo spet nekaj prečk, vratnic. Borili smo se, očitati ne moremo nikomur nič, na žalost se na koncu ni izšlo. Nismo uresničili, kar smo si zadali, zato je razočaranje toliko večje,« je povedal Urbas in na vprašanje, kaj to pomeni za prihodnost reprezentance, odvrnil: »Še naprej bomo to, kar smo bili doslej, ta klapa, enotna ekipa. To nas ne sme vreči iz tira. Mora nas narediti še močnejše, tudi iz neuspeha se moraš kaj naučiti in upam, da se bomo. Prihodnje leto bomo spet poskusili. Mislim, da spadamo v elitni razred, kar smo dokazali tudi na olimpijskih igrah.«Urbas je skupaj z Verličem in(en gol, tri podaje) tvoril drugi, a najučinkovitejši napad Slovenije. Precej več smo pričakovali odRoka Tičarja (en gol, ena podaja) in(ena podaja), ki sta v svoji trojki pogrešala dopinško kaznovanegater skozi turnir ob sebi izmenjala Urbasa,in. Eden boljših mož je bil vratar, ki je obranil 89 odstotkov strelov. »Vsekakor ne moremo biti zadovoljni, zadovoljimo pa se lahko s tem, da smo se trudili do zadnjega. Vemo, da prvih tekem nismo odigrali najbolje, potem smo lovili zmage, tudi v zadnji tekmi z Italijo nam je zmanjkalo sreče. Mislim, da smo si zaslužili napredovanje, proti boljšim nasprotnikom smo igrali dobro. Toda preden smo prišli sem, smo morda bili z mislimi že v elitni skupini, saj smo tudi na olimpijskih igrah zelo dobro igrali proti močnim ekipam. Mogoče smo podcenjevali celoten turnir, rekel bi, da smo se malce prepozno prebudili,« je bil samokritičen Krošelj, ki pa z optimizmom gleda naprej: »Vendarle smo pokazali, da se znamo pobrati. Verjamem, da nas bo to okrepilo, da bo to dodatna motivacija za naslednjo sezono. Nikogar ne smemo podcenjevati, ekipe so vse boljše, ne pa tako kot tri, štiri leta nazaj, ko smo se sprehodili mimo njih. Tudi naša ekipa se spreminja, verjamem, da prihodnje leto dosežemo cilj, zagotovo ne bomo nikogar podcenjevali.« Zanimivo, da prihodnje leto na SP ne bodo igrali proti ekipam, s katerimi so doživeli poraze. Velika Britanija in Italija sta napredovali, Poljska pa je izpadla.