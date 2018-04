Risi so si polomili zobe na levjesrčnih Britancih

AP Robert Sabolič tako kot soigralci v dvoboju z Britanci ni imel svojega dne.

Šok za šokom

Bolje, da je Tičar s Saboličem

Tudi Robert Dowd je premagal slovenskega vratarja Gašperja Krošlja.

BUDIMPEŠTA – Slovenska hokejska reprezentanca je svetovno prvenstvo divizije I-A začela v nasprotju z vsemi pričakovanji. Velika Britanija je bila boljša s 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). Risi so na turnir v metropolo Madžarske prispeli kot favoriti za končno zmago, saj so lani izpadli iz elitnega razreda, letos pa so se izkazali z dobrimi predstavami na olimpijskih igrah v Pjongčangu. Resda na tem prvenstvu niso na voljo vsi najmočnejši aduti, toda izbranci selektorjasi ne bi smeli privoščiti spodrsljaja že na prvi, realno najnižji oviri. Velika Britanija je namreč šele lani napredovala iz tretjega razreda svetovnega hokeja, risi so nazadnje proti njej izgubili daljnega leta 1999. Levi z Otoka pa so bili tokrat nerešljiva uganka za Slovence, čeprav so pred turnirjem veljali za papirnate avtsajderje tega tekmovanja.Po zmagi Britancev s 3:1 smo v mešani coni dvorane Laszla Pappa gledali poklapane obraze slovenskih igralcev, ki so bili videti, kot da še sploh niso dojeli, kaj se jim je zgodilo. »Začeli smo zelo živčno. Igra je bila v prvi tretjini zelo raztrgana. Nismo sestavili podaj, izgubili smo veliko ploščkov. Tudi led je bil slab, toda za obe ekipi je bil enak. V drugi tretjini smo nadzorovali igro, imeli smo ogromno priložnosti, tekmeci pa so nam večino strelov blokirali. Na drugi strani so dvakrat izkoristili igralca več na ledu. Branili smo se slabo, morali bomo biti precej bolj požrtvovalni, kajti očitno na lep način ne bo šlo. Zdaj je pravi trenutek, da se zamislimo, proti Poljakom moramo od prve minute igrati na polno. To ni to, kar si želimo, res ni bilo v redu, kar smo pokazali,« je igro slovenske reprezentance komentiral, ki je še poudaril: »Menim, da bomo morali premakniti dve prestavi višje, igrati na precej višji ravni. Na lep način ne bo šlo, treba bo igrati trdo in nikomur popuščati. Zdaj znajo vsi drsati in braniti svoja vrata, tudi s telesom, če je treba.«Tičar je izpostavil še eno podrobnost pri slabem uvodu v tekmo: »Morda so imeli novi, mlajši fantje malce treme, toda vseeno bi morali vsi skupaj pokazati precej več.«Britanci so Slovence šokirali že v 7. minuti, ko je bil izključen branilec risov, slovensko mrežo pa je s pravim projektilom z razdalje zatresel branilec. V 13. minuti je izenačilpo lepi podaji kapetana. Že v naslednji minuti so Slovenci nepravilno menjali, za dve minuti je moral na kazensko klop. Z garanjem na ledu so se ubranili, do konca prve tretjine pa niso izkoristili številčne premoči. V drugi tretjini smo videli drugačno razmerje moči, toda risi niso unovčili številnih priložnosti, niti tistih v power-playu, pogosto so (se) tudi preveč zapletali pred vrati razbranjenega. Nadaljevanje je postreglo s še večjo dramo. V 36. minuti so Britanci vodili z 2:1 po srečnem zadetku. Plošček se je od ograde čudežno odbil za hrbet, kjer ga jev zraku dobesedno sklatil v slovensko mrežo. Slovenska ladja se je začela dokončno potapljati v 45. minuti, ko je bil izključen, levjesrčni Otočani pa so povedli s 3:1, strelec je bil. Sledil je še en neuspešen power-play Slovenije ob izključitvi Perlinija, nato pa več kot petminutna prekinitev zaradi poškodbe enega od sodnikov. Po strelu Britanca se je plošček odbil od drsalkein ga zadel v čeljust. Po prisilnem odmoru je Kuralt stresel okvir britanskih vrat, slovenska vrsta pa ni zmogla zatresti mreže niti v zadnjih dveh minutah tekme, ko je igrala brez Krošlja v vratih.Slovenska zasedba je prevelik del dvoboja za pozabo delovala premalo energično in neuigrano. Savolainen je med drugim ločil najboljša napadalcain Tičarja, ki že leta igrata skupaj, tokrat jima je manjkal dopinško suspendirani. »Že na prejšnjih tekmah je selektor veliko menjal, iskal je prave napade. Menim, da je za ekipo najbolje, da s Saboličem ostaneva skupaj. Tako lahko prispevava več,« je bil iskren Tičar, ki je tokrat začel z Verličem in Urbasom, v zadnji tretjini pa je Verliča v trojki vendarle zamenjal Sabolič, s čimer je bil udarni napad precej bolj nevaren. Toda bilo je že prepozno za zasuk. »Kot da smo mislili, da bodo zadetki prišli kar sami od sebe. A treba je gristi, nihče nam ničesar ne bo podaril. Vsako stvar si je treba zaslužiti. Treba se je tudi uleči pod plošček, drugače ne bo šlo,« je vidno jezen opozoril Tičar.S hudim porazom se je izkušeni branilecsoočil takole: »Res je, nismo bili pravi. Pokopala nas je neučinkovitost, nismo bili na tisti ravni kot običajno, a smo v drugi tretjini igrali precej bolje kot Britanci, vendar nismo dosegli zadetka. Resda so vse strele blokirali, vendar bi se nam lahko kakšen plošček srečno odbil. Pa tudi njihov vratar je imel zelo dobro tekmo.«