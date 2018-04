Risi bodo naleteli na švedskega velikana

V navijaški coni je zelo živahno predvsem na tekmah domače reprezentance. FOTO: R. T.

BUDIMPEŠTA – V madžarski metropoli se je svetovno prvenstvo divizije I-A za slovensko hokejsko reprezentanco začelo zelo slabo, saj jo je Velika Britanija porazila. Noč na ponedeljek je bila za rise zelo mučna, v nasprotju z njimi pa so zelo dober posel na uvodu v turnir opravili igralci Kazahstana, ki so s 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) premagali gostitelje turnirja Madžare. V izenačeni predstavi so pred 7200 gledalci v areni Laszla Pappa izbranci novopečenega selektorjav zadnji tretjini močno pritisnili na vrata Madžarov in v pičlih štirih minutah (od 44. do 48.) strli odpor žilavih domačinov z dvema zadetkomain enimKer reprezentanci spadata v krog favoritov za napredovanje v elitni razred svetovnega hokeja, je bil obračun pod drobnogledom tudi v slovenskem taboru, kakovost in moč obeh ekip pa sta z razlogom povzročili dodatne skrbi v strokovnem vodstvu risov, posebno po velikem spodrsljaju z Britanci in močno načeti samozavesti.Kazahstanci so se tako znašli v vlogi prvega kandidata za zmago na tem tekmovanju, če pa bo šlo vse po načrtih, bi se lahko Slovenija in Madžarska udarili za drugo mesto, ki še pomeni napredovanje. To je za zdaj le špekuliranje, saj imajo vse ekipe pred sabo še dovolj tekem, da bi se lahko karte znova premešale.Kazahstanska reprezentanca se je v zadnjem desetletju podobno kot slovenska redno selila med divizijo I in najvišjo skupino. Nazadnje je daljše obdobje igranja na najvišji ravni po treh letih končala daljnega leta 2006. Vzhodnjaki, ki so zgodovinsko nekakšen ruski hokejski satelit, so se letos še temeljiteje lotili projekta glede napredovanja v najkakovostnejši razred, sploh po lanskem velikem razočaranju, ko so bili komaj tretji na prvenstvu divizije I v Ukrajini.Da mislijo nadvse resno, dokazuje tudi podelitev državljanstva švedskemu vratarju, ki je močan člen moštva Baris iz Kazana, edinega kazahstanskega predstavnika v KHL, za katerega igra od leta 2016. »Zelo naporna tekma je bila, lahko bi zmagali tudi gostitelji. Toda mi smo le zadeli prvi in potem smo hitro dosegli še drugi zadetek in se otresli večjega pritiska. Madžari imajo zelo dobro moštvo, v prvih dveh tretjinah so imeli zelo lepe priložnosti, pri tem pa jih je bučno podpiralo domače občinstvo. Zelo veseli smo te zmage, zdaj smo lahko optimistični za naprej,« je po zahtevnem dvoboju z gostitelji SP povedal kar 199 cm visoki čuvaj mreže iz Stockholma, ki je med hokejisti brez opreme videti kot košarkar.Po igranju v domovini se je Karlsson leta 2010 preselil v NHL, kjer je dve sezoni igral za Calgary Flames in eno za Chicago Blackhakws, vendar ni pustil posebnega pečata. Odločil se je za vrnitev v Evropo, ligo KHL je najprej občutil v dresu finskega Jokerita, potem pa je sledila kazahstanska zgodba, ki je letos dobila še reprezentančno nadgradnjo. V svojem krstnem nastopu na uradni tekmi za Kazahstan se je odlično izkazal in ohranil mrežo nedotaknjeno. »Seveda sem ponosen na to. Zdaj smo zelo samozavestni in komaj čakamo na naslednjo tekmo,« je dejal 34-letni Karlsson, zagotovo eno najžlahtnejših imen na turnirju. In kako je pospremil poraz Slovenije z veliko Britanijo? »V prvi vrsti sem bil osredotočen na našo tekmo, toda slišal sem za ta poraz. Presenetil me je, Slovenija ima veliko zelo dobrih igralcev, toda po drugi strani je vsaka tekma zelo zahtevna ne glede na sloves ekipe,« je pojasnil novi državljan Kazahstana, ki je v preteklosti za švedsko reprezentanco odigral le nekaj prijateljskih tekem. Zdaj igra zares za drugo reprezentanco.»Od vsega začetka mi je všeč v Barisu, kjer si želim tudi ostati. Vprašali so me, ali bi jim pomagal pri napredovanju, in to sem s ponosom sprejel,« je dejal Karlsson, ki si želi skupaj s soigralci v reprezentanci popraviti slabšo klubsko sezono, ko se niso uvrstil v končnico KHL. Kazahstanu, ki se bo s Slovenijo pomeril v petek, so na pomoč priskočili še štirje naturalizirani Rusi.