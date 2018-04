Real z rahlo prednostjo

MÜNCHEN – Nogometaši münchenskega Bayerna so na prvi polfinalni tekmi lige prvakov izgubili proti madridskemu Realu z 1 : 2 (1 : 1). Povratna tekma bo v torek, 1. maja.



Bayern München – Real Madrid 1 : 2 (1 : 1)



Bayern, ki je igral brez kar nekaj ključnih nogometašev, med drugimi že dlje časa manjka prvi vratar Manuel Neuer, za tekmo pa tokrat ni bil nared niti David Alaba, s prvim delom polfinalnega dvoboja ne bo najbolj zadovoljen. Ne le da se bo v špansko glavno mesto odpravil z zaostankom, temveč je ekipo doletelo še nekaj poškodb.



Bavarci so bili sicer večino tekme nevarnejši, a je Real s pravo taktiko in z učinkovitostjo prišel v bližino novega finala, v katerem bi 26. maja v Kijevu lahko naskakoval tretji zaporedni naslov in 13. skupni.



Prvi polčas tekme v Münchnu ni prinesel toliko dogajanja kot včerajšnji obračun v Liverpoolu, je bil pa po prvih 45 minutah trener domačih Jupp Heynckes lahko kar malce zaskrbljen, saj je Real prišel do zadetka v gosteh, za nameček pa je že v tem delu igre moral opraviti dve menjavi zaradi poškodb Arjena Robbna in Jeroma Boatenga.



Vseeno so bili Bavarci nevarnejši tekmec, kar so unovčili v 28. minuti, ko je hiter protinapad s strelom malce z desne strani kazenskega prostora učinkovito končal Johsua Kimmich. Blizu zadetka je bil tudi Mats Hummels v 41. minuti, ko je meril le malce previsoko, minuto pozneje pa so gosti blokirali nevaren poskus Thomasa Müllerja, ki je še enkrat poskusil v sodniškem dodatku, a zgrešil cilj. V 44. minuti pa so gosti izenačili, z roba kazenskega prostora je za 1 : 1 poskrbel Marcelo. Tik pred koncem polčasa je bil dvakrat neuspešen še Robert Lewandowski.



Bavarci so tudi v uvodu drugega polčasa prišli do nekaj obetavnih akcij, toda v 57. minuti po zapravljeni žogi Rafinhe so Madridčani izpeljali hiter protinapad, ki ga je z golom za 2 : 1 končal Marco Asesnsio. Po zadetku je dvakrat prišel do strela Franck Ribery, a je bil obakrat na mestu Keylor Navas, v 69. minuti pa je Francoz zgrešil cilj. Na drugi strani je v 75. minuti Sven Ulreich dobil dvoboj s Karimom Benzemajem, kar je bila tudi zadnja nevarnejša akcija na tekmi.



Že v torek sta prvi polfinalni obračun odigrala Liverpool in Roma, boljši je bil prvi s 5 : 2. Povratna tekma bo v sredo, 2. maja.