Real Madrid je v finalu, Bayern se tolaži s heroji

Nogometaši Real Madrida so spet prejeli velik poljub sreče. Tokrat v povratni polfinalni tekmi lige prvakov proti Bayernu iz Münchna, ki se je končala z izidom 2:2, zaradi zmage na prvi tekmi v gosteh (2:1) pa se je kraljevi klub še tretjič zapored uvrstil v finale elitnega klubskega tekmovanja, kjer bo v ukrajinskem Kijevu poskusil osvojiti že 13. lovoriko v tem tekmovanju. Toda še kar nekaj časa bo galaktike in njihove privržence vznemirjal razplet obračuna pred 81.000 gledalci na Santiago Bernabeuu. Še sveži so bili spomini na dramo v četrtfinalu proti torinskemu Juventusu, ko so galaktiki imeli prednost 3:0 z gostovanja, italijanski prvak pa je to izničil. Napredovali so po zaslugi za mnoge podarjenega kazenskega strela v sodnikovem podaljšku tekme, ki ga je uspešno izvedel Cristiano Ronaldo za skupno zmago s 4:3.



Bayernu je v obeh tekmah uspelo onemogočiti Ronalda, a so prišli smrtonosni udarci od drugod. Na povratni tekmi je Bayern, ki je igral brez poškodovanih Manuela Neuerja, Artura Vidala, Jeroma Boatenga, Arjena Robbna in Kingsleyja Comana, hitro povedel, že v 3. minuti je zadel Joshua Kimmich. Le sedem minut pozneje je izenačil Karim Benzema, ki je za gostitelje odlično odprl tudi drugi polčas. V 46. minuti je spretno izkoristil veliko napako vratarja Svena Ulreicha, ki je bil neodločen ob podaji soigralca Corentina Tolissa. Pozneje se je izkazalo, da je bil to ključni trenutek tekme. Bavarci so v 63. minuti še izenačili z zadetkom Jamesa Rodrigueza, ki pri njih igra kot posojeni član Reala, potem je na sceno stopil Realov vratar Keylor Navas. Odlično se je izkazal v pravem obsedanju svojih vrat, tako da nemški serijski prvak le ni zmogel do zmagovitega gola, ki bi ga popeljal v finale lige prvakov. Nora tekma, izpadel boljši »To je bila nora, a hkrati zelo všečna tekma. Bayernu moramo čestitati za izjemno igro. Začeli smo slabo in hitro prejeli gol. V drugem polčasu smo igrali precej bolje, dosegli smo tudi drugi zadetek. V nogometu, še posebno v ligi prvakov, moraš znati trpeti. Zavedali smo se, da brez tega ne moremo priti v finale. Tako je še lepše, čeprav ni ravno dobro za srce. Še vedno pa nismo ničesar osvojili. Smo v finalu, to pa je tudi vse. Ni normalno, da trikrat zapored prideš v finale, toda če smo že tam, bomo poskusili zmagati. naredili bomo vse, da bi ubranili naslov,« je z velikim olajšanjem razlagal trener Real Madrida​ Zinedine Zidane, ki na klopi Reala v enajstih obračunih še sploh ni izgubil izločilnega dvoboja v ligi prvakov. Tri sezone zapored je v finalu LP igral samo še Juventus (1996–1998).



Medtem ko je 45-letni Zidane šele na začetku trenerske kariere, je strateg Bavarcev Jupp Heynckes, ki je bil nekoč na vrhu Evrope tudi z Realom, pri 72 letih odločno povedal, da je to bila njegova zadnja tekma na evropski sceni ter da se bo po koncu sezone dokončno upokojil. »Tako kot celotna ekipa sem tudi jaz razočaran, ker nismo napredovali. To smo si zaslužili. Toda nisem melanholičen, sprejmem realnost rezultata. Če pogledate obe tekmi, smo bili boljši, ampak nismo bili sposobni uvrstitve v finale. Obe ekipi sta igrali dobro, spremljali smo lep nogomet svetovnega razreda. Menim, da smo prevladovali, zato se morajo pri Realu zahvaliti Navasu za spektakularno predstavo, še posebno v končnici tekme,« je povedal Heynckes, ki je gosposko komentiral nedopustno napako svojega vratarja Ulreicha: »Ulreich se je zmedel, za kratek čas se mu je stemnilo. Ni vedel, kako bi sprejel žogo, zato je postal nervozen in zgodila se je napaka. Grozno je živeti s takšno izkušnjo. To je bil slab trenutek za naše moštvo, toda imeli smo veliko priložnosti za zadetek. Gledano v celoti je Ulreich igral zelo dobro.«



Zanimiva je bila izjava Bayernovega branilca Matsa Hummelsa o klepetu po tekmi z reprezentančnim kolegom Tonijem Kroosom, ki je nekdaj nosil dres Bayerna. »Po tekmi mi je Toni dejal: 'Mats, nismo zmagali, vi pa morate vprašati sebe, zakaj niste v finalu.' Na žalost ima prav,« je bil iskren Hummels. Predsednik izvršnega odbora nemškega velikana Karl-Heinz Rummenigge je pohvalil svoje moštvo »za najboljšo tekmo v ligi prvakov v zadnjih petih letih«. Toda zatem je še pikro dodal: »Toda tako kot v življenju 'lahko bi, morda bi, morali bi' v nogometu nič ne pomeni.«