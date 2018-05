Real ali Bayern?

MADRID – Drevi bo znan prvi finalist nogometne lige prvakov, za mesto v finalu se bosta ob 20.45 v Madridu pomerila Real in Bayern. Prvo polfinalno tekmo je z 2 : 1 na Bavarskem dobil španski klub. V sredo se bosta na drugi povratni tekmi pomerila še Roma in Liverpool. Tekmo bo sodil Damir Skomina, Angleži pa bodo branili zmago s 5 : 2.



Münchenčani bodo v španski prestolnici igrali oslabljeni, saj so zaradi poškodb odpadli branilec Jerome Boateng, krilo Arjen Robben, vratar Manuel Neuer, vezist Arturo Vidal in napadalec Kingsley Coman. Kljub temu so pri Bayernu optimistični in verjamejo v napredovanje v finale. »A za to potrebujemo hladne glave in vroča srca,« pravi predsednik Bayerna Karl-Heinz Rummenigge. V moštvo Bayerna se bo vrnil branilec David Alaba, ki je prvo tekmo zaradi poškodbe izpustil.



Nekaj težav s poškodbami ima tudi trener Reala Zinedine Zidane. Ta je na zadnji prvenstveni tekmi sicer spočil kar 10 igralcev iz prve ekipe. Na nocojšnji tekmi bo bržčas na desno stran postavil Lucasa Vazqueza namesto Danija Carvajala. Isco upa na nastop po poškodbi rame, a bo verjetno prednost pred njim dobil Marco Asensio, strelec odločilnega gola za Real v Münchnu.