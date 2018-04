Razburljivo na koncu: od 5 : 0 do realne možnosti za povratek

LONDON – Nogometaši Liverpoola so lahko hkrati zadovoljni in malce razočarani. Na prvi polfinalni tekmi lige prvakov so na domačem terenu zmagali s 5 : 2 proti italijanski Romi. Po dobrih 80 minutah je Romo doletela petarda, a se nogometaši iz večnega mesta niso predali in so do konca znižali izid. Za tolažbo gostujočih navijačev je v 81. minuti poskrbel Edin Džeko, le štiri minute kasneje pa še Diego Perotti z 11 metrov.



Za Liverpool so zadeli Mohamed Salah (36., 46.), Sadio Mané (56.), Roberto Firmino (61., 69.).



Roma se je tako znašla v zelo podobni situaciji kot v četrtfinalu, ko je izgubila prvo tekmo s 4 : 1 v Barceloni, pa se je potem z zmago doma s 3 : 0 vendarle uvrstila v naslednji krog tekmovanja.