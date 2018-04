Primož Roglič pokoril tudi francosko Švico

ŽENEVA – Primož Roglič pri zmagah ne popušča! Potem ko je na začetku aprila dobil šestetapno kolesarsko dirko po Baskiji, je bil zdaj skupno najboljši tudi v petetapni preizkušnji, s prologom sicer šestetapni, po Romandiji, natančneje po delu Švice, zahodnem, kjer govorijo francosko. Tokrat sicer v nasprotju z Baskijo ni dobil nobene posamične etape, tam je bil najboljši v vožnji na čas, zato pa je v Švici taktično zelo premeteno odbijal napade tekmecev, seveda po tistem, ko je po prvi etapi oblekel rumeno majico vodilnega na dirki. »Te zmage smo vsi zelo veseli. Z ekipo smo pokazali, da smo zares močni, da imamo močne fante, s katerimi je res lepo delati in zmagati. Vsak dan je bil težak. Mislim, da je prolog pripomogel h končni zmagi. Naslednji dan je bil tudi zahteven, prav tako gorski kronometer in sobotna etapa. Pred kronometrom sem bil optimističen. Res sem bil močan in vesel sem, da sem opravil dobro delo,« je povedal nekdanji ekipni mladinski svetovni prvak v smučarskih skokih. Zasavec, član nizozemske ekipe LottoNL-Jumbo, je v zadnji etapi od Mont-sur-Rolla do Ženeve na cilj prikolesaril v glavnini in s tem ubranil osem sekund prednosti pred Kolumbijcem Eganom Bernalom, etapo je sicer dobil Nemec Pascal Ackermann. Roglič je drugi Slovenec, zmagovalec dirke po Romandiji, prvemu je to leta 2010 uspelo Simonu Špilaku.



Svetovni podprvak v vožnji na čas iz Strahovelj pri Kisovcu se je v Romandiji v skupno vodstvo torej prebil po drugem dnevu. Prvi dan je bil na prologu tretji, naslednji dan v prvi etapi 13., v drugi je prišel do 41. mesta, nato pa je nanizal dve drugi mesti, najprej v gorskem kronometru, zatem še v kraljevski etapi. Na končnem zmagovalnem odru je Roglič stal že lani, ko je bil tretji. Sicer pa je tokrat slavil svojo peto skupno zmago. Še kot član novomeške Adrie Mobil je v končnem seštevku zmagal na dirki po Sloveniji in po Azerbajdžanu, kot član nizozemske zasedbe na dirki po Algarveju (ta sicer ne sodi v svetovno serijo), letos pa še na dirki po Baskiji in zdaj Romandiji. Egan Bernal je sicer v petek z zmago na gorskem kronometru vložil kandidaturo za končno zmago, saj je za Rogličem zaostajal šest sekund. V sobotni kraljevski etapi je poskušal ogroziti vodstvo slovenskega šampiona, a ta se ni dal. Na vse Bernalove napade je imel odgovor, v ciljnem sprintu pa ga je celo prehitel in v nasprotju z 21-letnim Kolumbijcem povečal na osem sekund. Povsem miren pred zadnjo etapo pa ni mogel biti, saj so morali kolesarji v prvih 78 kilometrih premagati tri vzpone, a ekipa Sky z Bernalom niti za trenutek ni ogrozil Rogliča in njegovega LottaNL-Jumba. Primož Roglič je končno ciljno črto v Ženevi prečkal kot 32. Simon Špilak (Katjuša-Alpecin) je bil 65., Kristijan Koren (Bahrain-Merida) pa 91. V skupnem seštevku je Bernal za Rogličem zaostal torej za osem sekund, Avstralec Richie Porte je na tretjem mestu zaostal za 35 sekund. Špilak je dirko po Romandiji končal na 30. mestu, Koren na 92. Osemindvajsetletni slovenski šampion se je kot končni zmagovalec pridružil slovitim imenom svetovnega kolesarstva, dirko po Romandiji so pred njim med drugimi dobili Britanec Chris Froome, Francoz Laurent Jalabert, Švicar Tony Rominger, Francoz Bernard Hinault, Belgijec Eddy Merckx itn.