Primož Roglič končni zmagovalec dirke po Romandiji 

ŽENEVA – Primož Roglič je končni zmagovalec dirke svetovne serije po Romandiji. To je njegova druga skupna zmaga v letošnji sezoni, pred tremi tedni je bil najboljši na dirki po Baskiji. V zadnji etapi je zmagal Nemec Pascal Ackermann, Roglič je prišel v cilj v Ženevi v glavnini. Švica je naša Roglič ima na dirkah svetovne serije zdaj dve skupni zmagi. Eno več ima Simon Špilak, ki je leta 2010 dobil dirko po Romandiji, v letih 2015 in 2017 pa je bil najboljši na dirki po Švici. Leta 2010, le nekaj tednov po Špilakovem uspehu na Romandiji, je Janez Brajkovič postal končni zmagovalec kriterija Dauphine. Vsi so zmagali na etapnih dirkah. Leta 2011 je Grega Bole zmagal na enodnevni veliki nagradi Ouest France–Plouay. Špilak je sicer do končne zmage na dirki po Romandiji prišel naknadno po diskvalifikaciji Alejandra Valverdeja. To dirko pa je še trikrat končal na drugem mestu.



Roglič se je na letošnji dirki po Romandiji v skupno vodstvo prebil po drugem dnevu. Prvi dan je bil na prologu tretji, naslednji dan v prvi etapi 13., v drugi etapi je prišel do 41. mesta, nato pa je nanizal dve drugi mesti, najprej v gorskem kronometru, zatem še v kraljevski etapi. Na končnem zmagovalnem odru je Roglič stal že lani, ko je bil tretji. Sicer pa je še kot član novomeške Adrie Mobil zmagal na dirki po Sloveniji in po Azerbajdžanu, kot član nizozemske zasedbe pa na dirki po Algarveju (ta sicer ne sodi v svetovno serijo).