Pozor, Domžale na 2. tiru!

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Roman Rogelj je izrekel kazni po 25. krogu državnega prvenstva. Najvišji bosta po derbiju plačala Olimpija in Maribor. Zaradi uporabe pirotehnike in žaljivega skandiranja navijačev bodo Ljubljančani v blagajno NZS nakazali 3550 evrov, Mariborčani pa 3300. Navijači so olajšali tudi blagajno Gorice za 400 evrov in kranjskega Triglava za 300, zaradi štirih rumenih in treh rdečih kartonov pa so bili s 420 evri kaznovani Ankaran Hrvatini. Primorci na naslednjih dveh tekmah ne bodo mogli računati na Žana Humarja in Vedrana Gerca, eno tekmo prepovedi igranja pa je dobil Patrik Bordon.

1. Olimpija 25 18 5 2 47:11 59

2. Domžale 24 15 4 5 54:20 49

3. Maribor 24 14 7 3 39:18 49

4. Rudar 24 11 4 9 32:29 37

5. Celje 24 10 6 8 40:32 36

6. Gorica 24 8 4 12 24:34 28

7. Krško 23 7 5 11 30:40 26

8. Aluminij 24 5 6 13 26:43 21

9. Triglav 24 3 6 15 20:46 15

10. Ankaran 24 2 7 15 20:59 13

LJUBLJANA – Ali se bo prvak Maribor po nekajtedenski rezultatski in moralni kalvariji le pobral in začel močneje dihati za ovratnik vodilni Olimpiji? To je morda najbolj vznemirljivo vprašanje pred 26. krogom državnega prvenstva nogometašev v Prvi ligi Telekom Slovenije. Vsekakor pa pri tem ne smemo na stranski tir postavljati Domžal, ki so z desetimi zaporednimi zmagami zasedle drugo mesto in napovedale boj za sam vrh lestvice, če bi si Olimpija privoščila prevelik spodrsljaj. Kar naenkrat smo torej dobili troboj za naslov prvaka, kar je enajst krogov pred koncem prvenstva dobrodošlo za dodatno zanimivost in napetost v elitnem klubskem tekmovanju.Mariborčani bodo danes gostili razigrane Celjane, ki bodo še nekoliko utrujeni od sredinega pokalnega obračuna z Olimpijo, ki so jo tako kot v boju za točke pošteno namučili na poti do zmage. »Prav nič preračunljivi ne bomo glede udarne postave, ki bo začela tekmo z Mariborom. Imamo mlado in obetavno ekipo, ki potrebuje težke preizkušnje za svoj razvoj. V obračun bomo šli z vsemi razpoložljivimi močmi,« je strateg Celjanapovedal gostovanje v Ljudskem vrtu, kjer so po dolgem obdobju molka včeraj spet postregli z medijskim terminom. Pozor! Celje je jeseni v Ljudskem vrtu iztržilo remi 0:0, potem pa je doma premagalo Maribor z 2:1. Kdo naj se torej bolj boji tega dvoboja?Olimpija bo jutri gostovala v Krškem, kjer bi se znali Posavci izkazati za nekakšno skrito mino, ki se ji bodo morali zmaji izogniti v velikem loku. Trener zeleno-belihima na voljo precej kakovostnejši kader, a mora ta tudi psihološko dobro prenesti pritisk stalne obveze po zmagah. Krčani so lahko sproščeni, saj so si priigrali lepo prednost pred tekmeci za obstanek. V Domžalah vsekakor ne bodo vnaprej beležili zmage proti kranjskemu Triglavu, zato se lahko gorenjski orli upravičeno bojijo petarde ali še česa hujšega v svoji mreži. Šef rumene družinenamreč neizprosno zahteva visok ritem, agresivnost in gole. Gorica kot gost in gostitelj hkrati ter Rudar sta favorita proti Ankaranu oziroma Aluminiju. Pari 26. kroga: Ankaran - Gorica (glavni sodnik; danes ob 15. uri v Novi Gorici), Maribor - Celje (; danes ob 16.20), Rudar - Aluminij (; danes ob 18.45), Krško - Olimpija (; jutri ob 15.50), Domžale - Triglav (; jutri ob 19. uri).