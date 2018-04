Nov spodrsljaj ne pride v poštev

Kapetan hokejskih risov Jan Urbas FOTO: Jože Suhadolnik

BUDIMPEŠTA • Kapetana hokejske reprezentanceso razglasili za najboljšega igralca tekme v slovenski vrsti. »Tekma se je začela z veliko nervoze. Delali smo preveč napak, tudi prekrškov, Britanci pa so to izkoristili. Dosegli so dva gola, ko so imeli na ledu igralca več, mi pa ob svojih power-playih nismo zadeli. To je bila odločilna razlika, zato moramo to v naši igri popraviti. Težko je kaj več povedati po takšni tekmi, toda vsekakor moramo biti boljši,« je Urbas obžaloval, ker je tudi kakšnih 300 Slovencev med 1545 gledalci na tribunah arene Laszla Pappa videlo slabo predstavo in boleč poraz risov. »Še pred turnirjem smo opozarjali na našo slabo realizacijo. Tudi tokrat se plošček nikakor ni hotel odbiti v mrežo tekmecev, pa če smo zadeli vratnico ali pa je bil že na črti,« je ugotavljal kapetan, čigar pomočnika sta po novemin. »Zdaj se moramo hitro osredotočiti na tekmo s Poljaki, spodrsljaja si ne smemo več privoščiti. Preprosto bo treba zmagati,« je poudaril Urbas.Selektor slovenske reprezentanceprav tako ni pričakoval, da lahko pride do poloma v dvoboju z avtsajderji, a je vseeno športno čestital kolegu. »Tekmeci so uresničili zelo moder načrt igre. Igra se za zadetke, če ne zadeneš, ne moreš zmagati. Imeli smo preveč izključitev (Velika Britanija 6, Slovenija 8 minut, op. p.) Glede na številne priložnosti, ki smo si jih priigrali, smo zelo razočarani zaradi porazi. V drugi tretjini smo imeli dobre trenutke, a se ni izšlo. Vedeli smo, da moramo biti previdni in disciplinirani ter več drsati. Toda včasih se zgodi kaj takega. Na žalost smo izgubili, vsa zgodba je v tem, da nismo izkoristili številnih priložnosti za gol,« je dejal Savolainen.Razmerje v strelih je bilo 35:15 v korist Slovenije, v zadnji celo 18:3, toda, kot rečeno, štejejo zadetki. Zdaj mora Savolainen v 24 urah pripraviti rise za veliko borbo s Poljaki, ki so rise pred dvema letoma na turnirju enake ravni v Katovicah premagali s 4:1. A to ni bil usoden poraz za napredovanje v elitno skupino. »Z igralci bomo imeli sestanek pred večerjo. V tako kratkem času se ne da veliko narediti, igralci se morajo v prvi vrsti regenerirati, dobro jesti in piti. Prav nič spektakularnega se ne bo zgodilo,« je mirno pojasnil finski strokovnjak. Svojo hladnokrvnost bo moral prenesti še na varovance. Po porazu z Britanci se zdaj vsak tekmec zdi skorajda nepremostljiva ovira. Poljsko vodi kanadski strokovnjak, ki je šest let vodil moštvi Buffalo Sabres in New York Islanders v NHL, bil pa je tudi selektor Latvije. Na voljo ima igralce iz poljskih klubov, med katerimi ni izstopajočega zvezdnika, je pa kopica obetavnih mladcev, željnih dokazovanja.