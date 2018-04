Napadali Remsa in sodnika Javorja

LIGA ABA Budućnost ABA FOTO: Liga Aba Liga Aba

PODGORICA – Sedem let mineva, odkar je imela Slovenija zadnjič finalista v regionalni košarkarski ligi. Olimpija je leta 2011 v čudnem finalu priznala premoč Partizanu. V soboto se je sklenila že 17. sezona v regiji, prvič pa je lovoriko osvojila Budućnost, ki je sploh prvič igrala v finalu. Črnogorci so odigrali v maniri rimskega cesarja: Prišli, videli, zmagali. S 3:1 v zmagah so odpravili Crveno zvezdo, na zadnji tekmi s 77:73. Da je Budućnost zasluženo prvak, so prepričani tisti, ki spomnijo, da je ekipa trenerja(pečat je pustil v Olimpiji in Krki) upravičeno na vrhu. S tem uspehom si je Budućnost priigrala nastop v evroligi, ki je črnogorski ekipi že v soboto čestitala na twitterju, Srbija pa je po letu 2001 prvič ostala brez evrolige. Na zadnji tekmi so odpor Crvene zvezde zlomili v zadnjih dveh minutah. Pri 70:70 sta ključni napaki naredila izkušena (naturalizirani črnogorski reprezentant)in, Budućnost je povedla s 77:70 in zmagovalec je bil odločen.V domači vrsti se je z 18 točkami in petimi podajami izkazal, ki so ga imenovali za najboljšega košarkarja finalne serije. V poraženi ekipi je bil najbolj stanoviten, ki je zadnjo tekmo finala sklenil z 12 točkami in 10 skoki. "To so moje najboljše tekme v življenju. Nikoli nisem igral boljše. Prepričan sem, da smo zasluženo na vrhu, po petkrat v tej sezoni smo porazili tako Crveno zvezdo kot Cedevito," je bil navdušen Gordić, tudi reprezentant Bosne in Hercegovine. "Najprej bi rad čestital Crveni zvezdi, ki ima izvrstno ekipo, mi pa smo jo premagali. Osvojili smo regionalni naslov, čestitke si zaslužijo tudi moji igralci, strokovni štab in ljudje, ki vodijo klub," je dejal Džikić, ki je ostal zvest svoji tradiciji: z zmagovalno ekipo se ni slikal, po koncu tekme je nemudoma zapustil parket, odrekel se je tudi šampionskemu prstanu, ki pripada prvakom. Prav tako ni znal povedati, ali bo v novi sezoni sedel na klopi Budućnosti, ki jo čaka nastop v evroligi. "Lovoriko smo izgubili v Beogradu. Da nismo prvaki, je v prvi vrsti moja odgovornost. Po drugi strani se ne morem znebiti vtisa, da Crvena zvezda tega absolutno ni mogla osvojiti!" je na problem (spornega?) sojenja, predvsem na tretji tekmi finala, opozoril trener beograjskega moštva. Prav delegiranje sodnikov, to počne(tekmo je spremljal v dvorani Moraća v posebnem varovanem boksu), in predvsem sojenje(očitali so mu, da je premalo koristil videoposnetke domnevno spornih situacij), sta tako razjezili predsednika Crvene zvezde. Ta je vso soboto grozil, da zvezde ne bo na četrto tekmo. A je prišla. Zagotovo pa se Beograjčani ne bodo kar tako pomirili z dejstvom, da so ostali brez evroligaške vstopnice.