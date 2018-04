Mariborska pomlad vse bolj grozi ljubljanskemu zmaju

Ključen zadetek Mlakarja

MP PRODUKCIJA Jasmin Handanović je moral v 80. minuti z igrišča. FOTO: Marko Pigac

Mirni pred Olimpijo

MP PRODUKCIJA Vijoličasti so bili korak pred konkurenco. FOTO: Marko Pigac

Brez sprememb na dnu

LJUBLJANA – Mariborčani stopnjujejo pritisk na vodilno Olimpijo, ki so se ji pred sinočnjo tekmo zmajev približali na vsega dve točki. Vijoličasti ekspres je v Kidričevem prišel do četrte zaporedne zmage, na treh tekmah od teh pa mariborski nogometaši niso prejeli niti gola. Na že pregovorno zahtevnem obračunu z Aluminijem se je izšlo po željah gostov, ki so prišli do 18. zmage v sezoni, Aluminij pa je na 99. tekmi med elito klonil še petnajstič. V prvem polčasu kaže omeniti tri velike priložnosti. V 21. minuti je meril razigrani(v nadaljevanju si je poškodoval gleženj), a je bil domači vratarna mestu. V 24. minuti je bil po strelu s kota pri strelu, žoga pa je šla mimo vrat. Na drugi strani so varovanci trenerjaz dvojno podajo v 27. minuti izigrali goste, v nosilnih vlogah pa sta bilain, meril je prvi, a je bilpripravljen.Mladi mariborski val, podajal je, zadel pa je Mlakar, je bil zaslužen za vodstvo Mariborčanov, ki so v 80. minuti ostali brez Handanovića, ker je zunaj kazenskega prostora storil prekršek nad. Kljub številčni podhranjenosti so gostje zadeli še enkrat za končnih 0:2. Vnovič je bil uspešen pred časom že odpisani in tudi v Veržej posojeni. V Novi Gorici je zbral dve podaji, tokrat je dodal še gol, še tretjič v sezoni pa je zbral 90 minut na tekmi Prve lige Telekom Slovenije.»Za nami je izjemno težka tekma. Fantje so se morali odzvati na drugačne razmere, se prilagoditi višji temperaturi in igrišču, ki ni omogočalo hitrega pretoka žoge. V večjem delu smo igrali, kot so hoteli tekmeci; z iskanjem poti do gola skozi podaje, a je bilo to nemogoče, saj nam je igrišče ustavljalo žogo. Imeli smo slabe sprejeme, nasprotnik pa se je uspel zaradi počasnosti igrišča dobro postaviti in braniti. Želeli smo igrati več v globino, več s preskokom. Ko nam je to uspelo, smo bili zelo nevarni, a se je čakanje na uspešen razplet tokrat zavleklo,« je povedal, ki je bil vesel, da se mariborska mreža ni zatresla.»To je osnova, da si lahko uspešen; ob tem da si ustvarjaš priložnosti in zadevaš. Imeli smo lepi priložnosti v prvem polčasu, nismo zadeli in tekma je šla v drugo smer kot v Kranju ali Novi Gorici. A nam je Mlakarjev zadetek vse skupaj olajšal,« je še pristavil Primorec na klopi Maribora. Upa, da bodo še naprej delovali kot homogena celota, ki vleče v isto smer. »Bili smo blizu, na koncu pa smo bili kaznovani. Ko smo jim dovolili nekaj prostora, so prešli v vodstvo. V zaključku tekme smo poskušali z dvema napadalcema, tvegali, a dobili še drugi gol,« je omenilGorica in Krško sta v nekaj dneh odigrala dve medsebojni tekmi, po soboti pa so bolj zadovoljni v severnoprimorskem taboru. Med tednom so se veselili Krčani, to pot so točke ostale v Novi Gorici.Prvi gol so si gostje zabili kar sami.je streljal z desne strani, zadel vratnico, žoga se je od nje odbila v presenečenegain od njega v mrežo za vodstvo gostiteljev, katerih zmago je v 88. minuti potrdil. »Igrali smo proti dobremu tekmecu, ki ga ni lahko premagati. Dosegli smo dva zadetka, tudi igra v polju je bila dobra. Predstavili so se mladi igralci, ki so potrdili nadarjenost, je pa pred njimi še precej dela. Le vztrajati je treba pri tem,« je bil z igro in točkami zadovoljen trener Goričanov, ki je po obračunu priznal, da so potrebovali to zmago. Vesel je, da imajo zdaj dovolj časa za pripravo na gostovanje pri Olimpiji. »V prvi vrsti bi rad čestital fantom za zelo dobro tekmo. Povedal sem jim, da sem ponosen nanje. Ni se nam izšlo, a en poraz se razlikuje od drugega. Že v uvodnih minutah bi lahko povedli. A če bi, bi bilo... Izgubili smo, čestitam Gorici,« pa je v imenu NK Krško spregovoril trenerKrog je obeležil tudi derbi začelja, ki se je končal z delitvijo točk. Kranjski Triglav ima 16 točk, Ankaran Hrvatini dve več. Pa se je bolje začelo za oslabljene domačine, pri katerih so manjkaliin. Prvi strelec ligeje zadel v 28. minuti, gostje so poravnali izid v 62., v 74. pa z golom(podal je) vodili (1:2). Gostitelji so ostali brez dveh igralcev (v 57. minuti je bil izključen, v 73. pa), a jim je uspelo izenačiti v 79. minuti.