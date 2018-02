Luka v rdečem zmaguje, februarja ne bo s Slovenijo

MOSKVA – V derbiju 21. kroga v košarkarski evroligi je vodilni CSKA v Moskvi premagal Real Madrid s 93:87, slovenska reprezentanta v kraljevem klubu Luka Dončić (21 točk v 30 minutah) in Anthony Randolph (6 točk v 13 minutah) pa sta glede na okoliščine odigrala zelo dobro. Američan s slovenskim potnim listom je bil na prvi tekmi teh dveh nasprotnikov v španski prestolnici s 16 točkami celo najboljši igralec, ko so Madridčani zmagali z 82:69, a je moral zaradi izpaha rame na daljši počitek že v 3. četrtini tiste tekme. Čudežni deček Luka Dončić pa je tedaj s 14 točkami v 24 minutah zasenčil celo bivšega soigralca Sergia Rodrigueza. El Chacho (fant), kot kličejo Rodrigueza, se je tokrat bivšemu klubu maščeval in ga premagal tako rekoč kar sam. V obračunu, ki ga je sodil tudi Slovenec Sašo Pukl, je dosegel 18 točk.

Usoda je hotela, da se je Tonček Randolph po poškodbi na evroligaški parket vrnil prav v Moskvi, ki se je v četrtek prvič po dveh mesecih kopala v soncu, saj so ga imeli decembra samo 6 minut, januarja pa niti sekunde. To bi lahko bilo kot nalašč za kraljevi klub in jubilejno 500. evroligaško tekmo trenerja Pabla Lasa, a gostitelji, ki jih je na parketu odlično vodil Rodriguez, so bili premočni od samega začetka. Košarkarski sonček Dončić je v igro vstopil šele pri vodstvu gostiteljev s 15:5 ter v prvem delu dosegel vsega 4 točke. Poznala se mu je poškodba levega gležnja, ki jo je staknil na zadnjem treningu v Madridu, še bolj pa očitno zamenjava športnih copat med odmorom. V drugem polčasu je odigral tako, kot zna samo on. Kot edini iz Reala se pred začetkom drugega polčasa ni pojavil na ogrevanju, ampak je prišel na teren naravnost iz slačilnice. In to z drugimi športnimi copati – rdečimi. »Vedel sem, da moram nekaj spremeniti. V glavi razmišljam, da so rdeči copati zame srečnejši,« je Dončić po tekmi pojasnil spremembo. Rdeče nizke copate si je zaradi barve izbral kot navijač Crvene zvezde, kar je med drugim nasledil od očeta Saše. V slačilnici Reala je bil mlajši Dončić, ki je bil po ozdravitvi mandeljnov in zadnji poškodbi gležnja po tekmi tudi poln modric zaradi padca čez oglasne panoje, edini igralec Reala, ki so si ga za sogovornika zaželeli novinarji. Španska reporterka, dve ruski kolegici in dva novinarja iz Slovenije smo v vrsti čakali samo na zlatega slovenskega dečka, ki bo 28. februarja praznoval 19. rojstni dan. »Tako je skoraj povsod. Vsi bi si želeli predvsem njega,« nam je dejal predstavnik za medije pri kraljevem klubu in na hitro prekinil številna vprašanja, ki so se kar vsula na Luko. Nas je v prvi vrsti zanimalo, ali se bo Dončić prijavil na nabor lige NBA in ali bo igral za reprezentanco v kvalifikacijah za SP z Belorusijo in Črno goro ta mesec. »O sodelovanju na naboru se bom odločil na koncu sezone, na teh dveh tekmah za reprezentanco pa ne bom igral,« je bil po porazu kratek in jedrnat Luka Dončić.