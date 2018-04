Le Kavtičnik med najboljšimi štirimi v Evropi

LJUBLJANA – Rokometaši PSG, Nantesa, skopskega Vardarja in Montpelliera so polfinalisti evropske lige prvakov in s tem zaključnega turnirja, ki bo 26. in 27. maja v Kölnu. Od Slovencev bo na njem igral le Vid Kavtičnik, član Montpelliera.



V soboto so si prvo mesto na zaključnem turnirju priigrali igralci PSG, ki so po dveh tekmah izločili poljski Vive Kielce, za katerega igrajo Slovenci Blaž Janc, Uroš Zorman in Dean Bombač. Prva tekma se je končala s 34 : 28 za Francoze, druga pa s 35 : 32. Janc je zadel štirikrat, Zorman in Bombač sta se med strelce vpisala enkrat.



Drugi polfinalisti so danes postali igralci Nantesa, ki so v dveh tekmah izločili Skjern. Na prvi tekmi je bilo 33 : 27 za Francoze, na drugi je bil izid izenačen (27 : 27).



Vardar iz Skopja, branilec naslova, je izločil Kiel Mihe Zarabca, v polfinale je napredoval po zaslugi več golov v gosteh. Prva tekma se je končala z 29 : 28 za Makedonce, druga pa z 28 : 27 za Nemce.



Zadnje mesto na zaključnem turnirju so so priigrali igralci Montpelliera, ki so izločili Flensburg. Na povratni tekmi so Francozi zmagali z 29 : 17, prva tekma se je končala z 28 : 28. Kavtičnika danes ni igral.